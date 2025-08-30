Team building sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall ipaundang

Tumanon sa mga empleyado sa Lapu-Lapu City ang memo ni Mayor Cindi Chan, nga ipahunong ang mga team building activities ug ipatuman ang cost-cutting measures.
Subay sa iyang memorandum niadtong Agusto 22, 2025, gipahibalo ni Mayor Chan ang mga department ug office heads sa mga bag-ong limitasyon sa travel, overtime, galastuhan sa mga events, ug energy consumption.
Ubos sa bag-ong palisiya, duha ra ka tawo ang mahimong ipadala sa mga opisina sa gobyerno sa lokal o foreign conferences, training, ug seminars.
Kinahanglan pa nga aprubahan ni Mayor Chan ang bisan unsang hangyo alang sa dugang nga partisipante ug kinahanglan kini nga isumite pinaagi sa sinulat nga rason. Gilauman usab nga ipaambit sa mga empleyado nga moapil sa maong mga kalihukan ang ilang nakat-unan sa mga training o seminar.
Giklaro sa mayor nga dili na mahimo ang team-building activities ug mga social gatherings.
Gipasidan-an ang mga opisina batok sa pag-organize sa maong mga kalihukan nga nagtakoban isip “strategic planning” o “annual assessments.”
Gidili usab sa memorandum ang pagpalit og mga t-shirt para sa mga kalihukan sa siyudad gawas lang kon gikinahanglan gyud, ug nanawagan kini sa pagkunhod sa gidaghanon ug gidak-on sa mga socio-cultural nga kalihukan.
Sa mga operasyon sa opisina, ang tanang departamento gikinahanglan nga magpatuman og mga lakang sa pagdaginot sa enerhiya, lakip na ang pag-on sa air-conditioning sa 7:45 a.m., pagpalong sa mga suga ug appliances human sa office hours, pagpakunhod sa paggamit sa appliances atol sa overtime, ug pagtaho dayon sa mga isyu sa maintenance sama sa nag-agas nga mga gripo, depektusong suga, ug mga kasilyas.
Kinahanglan usab nga i-report ang mga guba o depektusong mga suga ngadto sa General Services Office para sa dinaliang pag-ilis.
Gidasig usab ang pagtangtang sa mga appliances gikan sa saksakan kon dili gamiton aron madasig ang pagdaginot sa enerhiya.
Gimanduan usab ang mga opisina nga limitahan ang overtime work, ug ilisan kini og compensatory time-off nga sistema sa unang 16 ka oras nga trabaho.
Ang mga pagkaon ug snacks atol sa mga meeting, seminars, o training kinahanglan usab nga pakunhoran.
Gidasig ang paggamit sa digital workflows isip paagi sa pagpakunhod sa paggamit sa papel.
Gimanduan ang mga departamento nga likayan ang pag-usik sa bond paper ug gamiton pag-usab ang mga scratch paper kon mahimo.
Ang matag opisina gikinahanglan nga mosumite og energy conservation ug reduction plan sulod sa lima ka adlaw human madawat ang memo. / DPC