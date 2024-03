Team: Counterflow ‘normal’ apan kalapasan sa balaod

Usa ka opisyal sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) niangkon nga ang drayber sa SUV nga nisuway pagbabag sa mga nagmotorsiklo nga ning-counterflow sa iyang lane sa Dalan JP Rizal sa Barangay Tabok, dakbayan sa Mandaue niadtong Huwebes, Pebrero 29, nitabang sa pagpahinumdom sa mga motorista sa pagsunod sa lagda sa trapiko.

Si Hyl Retuya, assistant department head sa Team, nitataw nga delikado ug wa gihuna-huna sa drayber ang iyang gibuhat.

Atol sa interbyo sa media sa Biyernes, Marso 1, 2024, si Retuya namahayag nga dili nila silutan ang drayber sa SUV.

Ang rason sa maong desisyon mao ang pagtuo nga gituyo sa drayber nga papahawaon ang nag-counterflow nga mga nagmotorsiklo nga gikonsiderar nga traffic violation.

“Naa sad gyud sya’y punto sad gyud ato kay usa sad iya man gyud tong right of way sad gyud. Dili gyud to iya sa kadtong mga motor kay mao gani ni counterflow sila kay nikawat raman to,” matod ni Retuya.

Gipasabot ni Retuya nga so­lid lane ang lane sa JP Rizal Street, nga nagpasabot nga gidili mag-­counterflow ang mga sakyanan.

Sumala sa Land Transportation Office (LTO) driving manual, ang solid lane mahimong adunay solid nga puti o yellow nga linya.

Gipasabot sa ahensya nga ang counterflowing sa usa ka motorista nga mogawas sa ilang tagsa-tagsa ka lane ug mosugat sa dagan sa trapiko, gikonsiderar nga traffic offense.

Gitambagan ni Retuya ang mga rider sa motorsiklo, ilabi na kadtong kanunay nga moagi sa mga dalan sa Mandaue, nga magpabilin sa outer lane.

Dugang pa niya nga ang inner lane gitagana alang sa paspas nga mga sakyanan sama sa SUV, trak, ug uban pang upat ka ligid nga mga sakyanan, samtang ang gawas nga lane gitumong alang sa hinay nga mga sakyanan sama sa mga motorsiklo.

Matod ni Retuya, batasan sa mga nagmotorsiklo sa Mandaue ang pag-counterflow ug pag-tailgating.

Ang pag-tailgating mao ang pagsunod sa mga drayber sa luyo sa laing sakyanan nga duol kaayo, dili luwas ang gilay-on.

Ang Mandaue Team mopa­ham­tang og citation ticket nga nag­kantidad og P1,000 alang sa mga drayber nga masakpang nag-counterflow ug nag-tailgating.

Normal ang pag-counterflow apan dili okay, matod niya.

Si Mark Suico Gigremosa, nag-upload sa video, nitaho nga ang insidente nahitabo sayo sa buntag sa Huwebes.

Iyang giangkon nga ang maong SUV nisuway sa pagsugat sa matag motorsiklo nga nag-counterflow atubangan sa lane niini. / HIC