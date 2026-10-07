Team Gajudo kampyon sa Cepba 61st Anniversary League

Sa kulbahinam nga championship game, gipangpukan sa Team Gajudo ang Team Yosores, 83-76, aron angkunon ang kampyunato sa Cebu Professional Basketball Association Inc. (Cepba) 61st Anniversary League ning bag-ohay lang sa YMCA Cebu Gym sa Jones Avenue, Dakbayan sa Sugbo.
Ang kadaugan gipangulohan ni Rodge Balbao pinaagi sa iyang 24 puntos ug 12 assists samtang nidugang og 19 puntos ug 12 rebounds si Rui Jorge Besa.
Ang Team Yosores gipangulohan ni Joash Go pinaagi sa iyang 24 puntos samtang nitunol og 19 puntos si Steven Icong.
Sa inilugay sa ikatulong puwesto, gipangmakmak sa Team Geraldez ang Team Teelow, 64-54.
Si Balbao kinsa maoy napiling MVP, maoy nagulo sa 1st Mythical Team kauban sila si Rui Besa, Jan Michael Ortega, Steven Icong, Joash Go ug Kennyvick Talengdan.
Naglangkob sa 2nd Mythical Team mao sila si Rhustin Rodriguez, Klein Gordillo, Niño Rey Boniel, James Bernard Pizarras Jr. ug Jacob Gaviola.
Ang tanang mga nasulod sa mythical teams nakadawat og jersey ug shorts gikan sa VL Crossover Apparel ni Lyle Vasquez.
Puntos matag usa:
1st game:
Team Geraldez (64)- Gaviola 27, Rodriguez 21, Sta Maria 6, Yballe 4, Agura 3, Tuquib 3.
Team Teelow (54)- Pizarras 17, Cordova 17, Carbon 8, Boniel 7, Eboña 5.
2nd game:
Team Gajudo (83)- Rodge Balbao 24 points, 12 assists, 8 rebounds, Rui Jorge Besa 19 points, 12 rebounds, 6 assists, Jan Michael Ortega 16, Bigal 14, Cortez 3.
Team Yosores (76)- Joash Go 24, Steven Icong 19, Issah Aleria 15, Talengdan 8, Catarina 7, Rojas 3. / ESL