Team gidugangan og 40 ka personnel

Gidugangan sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) ang ilang pwersa og kapin sa 40 ka mga bag-ong nabansay nga mga personnel.
Ipadala sila sa dili madugay aron motabang sa pagdumala sa trapiko ug pagdakop sa mga malapason sa tibuok dakbayan.
Matod ni Team Department Head Hyll Retuya, kining mga bag-ong personnel modugang sa kasamtangang pwersa sa ahensiya aron masulbad ang kakuwang sa mga traffic enforcer, ilabi na sa mga kritikal nga dapit.
Gipahayag ni Retuya nga gikinahanglan ang dugang mga enforcer aron motabang sa pagdumala ug pagpanakop sa violators. Gawas sa pagmando sa dagan sa trapiko, ang Team gitahasan sab sa pagpatuman sa mga balaod sa panakayan ug pagseguro sa kahapsay sa mga dagkong dalan.
Tungod sa pagpulipuli sa oras sa trabaho, gikinahanglan ang mas daghang tawo nga magbantay sa kalsada, gawas sa mga naka-assign sa mobile ug roving operations.
Ang mga bag-ong empleyado bag-o lang nakahuman sa tulo ka adlaw nga comprehensive training program. Lakip sa ilang nakat-unan mao ang lainlaing Modules, Pre-tests ug Post-tests, Practical Exercises, ug Buddy System.
Mapasalamaton si Retuya sa suporta sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ubos sa pagpangulo ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano.
Sa pagkakaron, ang Team adunay kapin sa 400 ka personnel. Uban sa mga bag-ong sakop, mokabat na sa hapit 500 ka personnel ang kinatibuk-ang pwersa sa ahensiya.
Kadaghanan kanila ibutang sa kalsada tungod kay didto ang mas dako nga panginahanglan.
Gawas sa inisyal nga training, mopaubos sab sila og mga special training sa pakigtambayayong sa LTO ug mga orientation mahitungod sa mga lokal nga ordinansa sa trapiko. / ABC