‘Team leader’ sa NPA nadakpan sa ‘Lacion

Number 1 most wanted person sa Caraga region nga adunay warrant of arrest sa duha ka mga kasong kidnapping ug serious illegal detention, ingon man robbery with threat and intimidation, nasikop sa mga sakop sa Regional Intelligence Unit 7 sa Purok 8, Barangay Pitogo, lungsod sa Consolacion, amihanang Sugbo sa alas 8:20 sa Lunes sa gabii, Abril 8, 2024.

Ang akusado giila nga si Romulo Micabalo, alyas Ned, ug Alyas Lukad,35, kasamtangan nga nagpuyo sa Purok 8, Barangay Pitogo, Consolacion, apan lumad nga taga Dangcagan, probinsya sa Bukidnon.

Ang mga sakop sa RIU 7 nakadawat og impormasyon nga ang labing pinangita nga personalidad sa Region 13 nasigpatan sa lungsod sa Consolacion.

Tungod niini, ila dayon nga gipaubos sa monitoring ang akusado ug sa dihang nasuta nga tinuod ang mga kasayuran, gi-serve gilayon ang warrant of arrest nga giluwatan ni Acting Presiding Judge Fernando R. Fudalan Jr. sa Branch 7 sa Regional Trial (RTC) sa Bayugan City, Agusan del Sur.

Sa kaso sa kidnapping and serious illegal detention, walay gitugot nga piyansa ang korte samtang sa kasong robbery with threat and intimidation, duna kini piyansa nga P100,000.

Si Micabalo naila nga combatant sa New Peoples Army isip team leader sa Squad 2 apan nilayas siya gikan sa Mindanao human gigukod sa mga otoridad.

Tungod niini, si Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7), nagkanayon nga ang pagkasikop sa labing pinangita nga tawo sa Caraga region nagpamatuod sa dedikasyon sa kapulisan sa paglutos sa mga wanted person aron mapanubag sila sa salaod nga ilang nahimo.

“This arrest manifests our dedication in the pursuit of lawless criminals and to ensure that their illegal activities will not prevail here in Central Visayas, thus ensuring the safety and security of the constituents”, matod ni Aberin.

Padayon nga nag monitor ang kapulisan sa Central Visayas sa mga most wanted person nga padayon nga nag tago-tago aron dili na makahimo’g laing krimen. / AYB