Gihatagan hangtod Lunes, Nobiyembre 23, 2026, ang drayber sa motorsiklo nga nasakpan sa viral video nga nagpasakay og bata nga nagluhod sa likod samtang nagdagan ang motor aron mopasabot sa iyang gibuhat atubangan sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team).
Matod ni Team Head Hyll Retuya, ipatawag nila sa ilang opisina ang drayber nga residente sa Barangay Tawason, Mandaue City aron madungog ang iyang habig sa dili pa modesisyon kon ipaabot ang insidente sa Land Transportation Office (LTO).
“Reckless driving is the possible violation in this case. The child was not even wearing a helmet. It is unfortunate because the child’s safety was compromised,” matod ni Retuya.
Apan hatagan nila og higayon ang drayber nga mopasabot sa dili pa ipadala sa LTO ang maong kaso, diin posibleng mag-isyu kini og show-cause order.
Matod ni Retuya, talagsaon ang maong panghitabo ug wala kinahanglana nga ibutang sa peligro ang bata.
Gipahimangnuan sab niya ang mga motorista nga likayan ang pagpasundayag og mga stunt o delikadong lihok samtang nagmaneho sa publikong dalan kay mahimong hinungdan kini sa aksidente.
Nakita sa Team ang viral post ug naningkamot sila nga mailhan ug makit-an ang drayber.
Gawas sa maong insidente, gikabalak-an sab ni Retuya ang mga paglapas sa balaod-trapiko sa mga sulod nga dalan ug barangay diin ang ubang motorista mogamit og mga agianan nga dili kaayo mabantayan aron malikayan ang mga traffic enforcer.
Matod ni Retuya, adunay mga motorista gikan sa Consolacion ug amihanang bahin sa Sugbo nga moagi sa mga interior nga dalan sa Mandaue aron malikayan ang mga traffic enforcer ug polis.
Bisan pa niini, padayon gihapon ang pag-monitor sa Team sa maong mga lugar pinaagi sa tabang sa mga polis nga deputized sa ahensiya.
Gimanduan sab ang mga deputized tanod atol sa ilang orientation nga seryosohon ang ilang katungdanan kay gipili sila sa Team aron motabang sa pagpatuman sa trapiko.
Gipasabot niya nga kinahanglan sundon ang mga regulasyon sa trapiko bisan sulod sa mga barangay ug dili lamang sa dagkong kadalanan aron malikayan ang mga panghitabo nga mameligro ang mga pasahero ug ubang naggamit sa dalan. / ABC