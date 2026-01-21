Team modisiplina sa mga motorista nga badlungon

Ipadayon sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) ang estrikto ug regular nga pagpasaka og kaso batok sa mga malapason sa trapiko, ilabi na kadtong nakahimo og seryosong mga kalapasan.
Tumong niini nga mapalig-on ang disiplina sa kadalanan ug maseguro ang tulubagon sa mga drayber, sumala ni Team Department Head Hyll Retuya.
Matod ni Retuya nga ilang gihingusgan ang legal nga aksiyon batok sa mga drayber nga badlungon ug kadtong nakahimo og dagkong kalapasan.
Gipasabot niya nga ang pagpasaka og kaso mao ang labing epektibong paagi aron mapugos ang mga motorista sa paghusay sa ilang mga multa ug aron dili na nila balik-balikon ang paglapas sa balaod sa trapiko.
Gipasabot niya nga ang makanunayon nga pagpasaka og kaso nakapaayo sa pagsunod sa mga motorista, tungod kay ang mga malapason moadto na dayon sa opisina sa Team aron mobayad sa ilang multa human makahimo og sayop sa trapiko.
Ubos sa legal nga proseso, ang Team adunay 60 ka adlaw sa pagpasaka og kaso sa dili pa kini mo-prescribe. Sulod niini nga panahon, hatagan sa ahensiya ang mga malapason og pito ka adlaw nga grace period aron aregluhon ang ilang mga kalapasan.
Giklaro sab ni Retuya nga kon ang usa ka malapason mobayad samtang giproseso na ang kaso, ipadangat dayon sa Team ang bayad aron ang kaso ma-dismiss o ma-pull out.
Gusto nilang likayan ang sitwasyon diin ang usa ka tawo nakabayad na apan aduna gihapoy warrant of arrest nga mogawas.
Matod ni Retuya, ang mga malapason nga mapakyas sa pagtambong sa court hearing sa makaduha ka higayon mahimong luwatan og warrant of arrest. Kasagaran, kon duna nay warrant, magdalidali na og areglo ang violator ug ang kaso ma-dismiss ra human sa pagbayad.
Sa pagkakaron, gihatagan og prayoridad sa Team ang pagpasaka og kaso batok sa mga “major violators” tungod sa kadaghan sa mga rekord nga kinahanglang madumala sulod sa mubo nga panahon. / ABC