Team nangandam sa rota sa Traslacion

Hayan adunay gamay nga kausaban sa rota sa Traslacion sa Biyernes, Enero 19.

Tungod niini, ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) naghan-ay sa duha ka mga plano sa rota kon dili unya maayo ang panahon.

Ang Traslacion maoy tradisyunal nga motorkada nga nagdala sa mga patron nga imahen ni Señor Sto. Niño ug ang Virgen de Guadalupe de Cebu gikan sa Cebu City ngadto sa Mandaue City.

Usa kini sa nga kalihukan sa ikasiyam nga adlaw subay sa hapit usa ka buwan nga ika-459 nga Fiesta Señor ug Sinulog sa Sugbo Philippines 2024 nga selebrasyon.

Ang naandan nga rota sa motorkada magsugod sa Basilica Minore del Sto. Niño de Cebu alang sa pagpahigayon sa Misa de Traslacion nga Misa, unya motadlas sa Osmeña Boulevard, M.J. Cuenco Ave., Lopez Jaena St. pinaagi sa Central Nautical Highway, A. del Rosario St. ug S.B. Cabahug St., hangtod nga moabot sa National Shrine of St. Joseph Church sa Mandaue City.

Hinuon, si Hyl Retuya, Team division head, niingon nga Huwebes, Enero 11, 2024, plano nila nga i-divert ang convoy nga moagi sa Ouano Avenue imbes sa highway, diin kasagarang mahitabo ang pagbaha, kon mag-uwan.

Si Retuya niingon nga 60 ngadto sa 70 ka personnel ang ilang ipakatap, apil na ang mga mobile patroller, aron sa pag-regulate sa trapiko atol sa Traslacion.

Matod niya nga mag-assign usab sila og mga personnel nga mobantay sa tanang posible’ng shortcut route nga mopaingon sa rota sa motorcade, aron babagan ang mga sakyanan nga moagi, aron dili makabalda sa dagan sa convoy.

ROAD CLOSURES

Si Flor Gitgano, administrative head sa Team, niingon nga ilang sirad-an ang tanang karsada sa Mandaue nga sakop sa Traslacion 30 minutos sa dili pa ang motorcade moabot sa Mandaue City.

Bisan pa sa pagpasira, si Gitgano niingon nga tugotan gihapon nila ang mga sakyanan nga moagi sa maong mga karsada samtang wala pa moabot ang convoy aron dili makabalda sa pagbiyahe sa mga sumasakay.

Gipasalig niya sa mga motorista nga maabli dayon ang mga karsada human maagian ang motorkada.

Samtang nagpadayon ang motorkada, matod ni Gitgano, ilang i-reroute ang mga sakyanan gikan sa amihanan, nga moagi sa M.C. Briones St. paingon sa A.S. Fortuna St. Mga sakyanan nga nagpadulong sa amihanan nga motadlas sa A.S. Fortuna moliko na sa tuo sa M.C. Briones St.

Kon adunay mga sakyanan nga nakaagi na sa M.C. Briones St. paingon sa Cebu City inig-abot sa convoy, i-divert sila sa M. Logarta St. sa Sitio Panagdait, matod ni Gitgano.

SEGURIDAD

Aron maseguro ang mas taas nga seguridad sa lugar, si Police Colonel Maribel Getigan, Mandaue City Police Office (MCPO) director, niingon nga tulo ka hut-ong sa barikada sa kapulisan ang ilang ipahamtang gawas sa barikada nga mga koral sulod sa entourage sa motorkada sa St. Joseph Church.

“Three layers, which means three levels of security. There will be an inner, middle and outer ring of police barricades within the perimeter of the church and the saints’ caros (carriage) for security,” matod ni Getigan.

Si Getigano niingon nga mokabat sa 814 ka mga polis ang ilang ipakatap, apil na ang force multipliers, atol sa motorcade tungod kay ilang gipaabot nga modagsa ang mga deboto sa kalihukan.

Siya niingon nga ang MCPO mohimo ug simulation exercise, uban sa tanang ahensya sa pagpatuman sa balaod sa Siyudad nga nalambigit sa pagpangandam sa kalihukan aron sa pagsusi sa posible’ng mga kausaban sa ilang security plan.

Gitambagan ni Getigano ang mga deboto nga nagplano nga makigtagbo sa motorcade nga likayan ang pagdala og mga backpack ug, kutob sa mahimo, bisan unsang mga bag aron dili madani ang mga kawatan, nga mahimo usab nga motambong sa kalihukan.