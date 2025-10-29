Team Panalite kampyon sa MCBL Gold Division

Naangkon sa Team Panalite ang labing una nilang korona sa Metro Cebu Basketball League (MCBL) Season 12 Gold Division human nila gipakaging ang defending champions ARQ Builders, 93-83, sa deciding Game 3 sa finals ning bag-ohay lang sa Cebu City Sports Institute (CCSI) sa Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Ang team owners nga sila si Jethro Lim Imboy, Admar Leoncio, ug Wilmer Go ningpadayag sa dako nilang kalipay ug nipabuhagay nga kining kalampusan mao ang bunga sa ilang paninguha nga mapalig-on ang ilang puwersa.
Matod ni Imboy nga sa offseason, ningkuha sila og dekalidad nga mga magduduwa aron makatabang sa ilang core group nga gilangkuban nila ni John Poul Banono, Tawe Cañedo, Aye Calomarde, Jomarie Beldoro, Rex Tuazon, ug defensive specialist Kline Ochavo.
Gipasabot ni Imboy nga ang paghiabot nila ni veteran import James Ferraren, big man Jason Balabag, Shane ‘The Game’ Menina ug Albert Ardiente dako gyud og natabang sa ilang kampanya.
“Having an elite coaching staff led by Head Coach Ed Macasling, Assistant Coach Bogs Llanto, and veteran player-turned-assistant coach Albert Echavarria has been a major factor in guiding our team to success,” matod ni Imboy.
“From day one, I had full confidence that we were built to go deep in the highly competitive MCBL Gold Division.”
Human ning maong kalampusan, ang Team Panalite malaumon kabahin sa ilang pagsalmot sa mas dagkong mga torneyo sa umaabot, sama sa 2026 Sinulog Cup. / ESL