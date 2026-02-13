Team RL kampyon sa VMBC basketball

Naangkon sa Team RL ang kampyunato sa dili pa lang tantong dugay nahuman nga Visayas Mindanao Ball Club (VMBC) basketball tournament sa Roadstar Covered Court sa Mambaling, Dakbayan sa Sugbo.
Ang pambato sa Team RL nga si Ritz Odchigue maoy napiling Best Player of the Game sa championhip match diin gipilde sa Team RL ang Team R2.
Ang torneyo nga giorganisar ni Master Junie Abellana, gikombatihan og unom ka teams.
Gawas sa Team RL ug Team R2, ang ubang mga partisipante mao ang Team Cebuana SG, Team Golden Hand, Team Negros, ug Team Sugbo.
Ang torneyo nisubay sa single round robin elimination format diin ang No. 1 ug No. 2 teams mao ang nagsangka sa championship game samtang ang No. 3 ug No. 4 mao ang nag-ilog sa ikatulong puwesto. Gipasabot ni Abellana nga ang katuyoan ning maong torneyo mao ang pagpalig-on sa relasyon sa mga mahiligon og basketball sa ilang dapit nga gikan sa Visayas ug Mindanao.
“This is a friendly tournament. One of our goals is to develop the unity of all players coming from Visayas and Mindanao. Camaraderie, respect and equality maoy atong ipatigbabaw sa atong brotherhood,” asoy ni Abellana. / ESL