Team USA diriyot mikaging

Giluwas ni LeBron James ang FIBA world no. 1 Team USA gikan sa makapakugang unta nga kapildihan.

Sa nahabiling walo ka mga segundos, napasulod ni James ang iyang gi-ahead layup nga maoy nag-agak sa Team USA ngadto sa kutas nga kadaugan batok sa South Sudan, 101-100, sa usa ka tune-up game kagahapon, Dominggo, Hulyo 21, 2024 (PH time) sa London.

Ning sangkaa, ningbangon ang Team USA gikan sa 16 puntos nga pagkalubong aron pug­ngan nga marehistro ang labing makapakurat nga kapildihan sa programa sa USA Basketball.

Ang South Sudan, nga ika-62 lang sa FIBA world ranking, wala damhang kanunay nga naglabaw sa duwa ug aduna pa unta kini dakong kahigayunan nga modaog apan nasipyat lang si Carlik Jones sa iyang runner jumpshot sa nahabi­ling upat ka mga segundos.

“I’m going to be honest: I like those better than the blowouts. At least we get tested,” matod ni James.

Alang ni Team USA coach Steve Kerr, usa kini ka maa­yong leksyon nga magpahinumdom sa iyang mga batos nga tanang teams nga ilang ikaharong determinado gyud nga mopakaging kanila.

“A good reminder that when we play against teams, it’s the biggest game of their lives,” matod ni Kerr. “We have to expect everyone to play like that.”

Gikan sa 16 puntos nga pagkalubong, ang Team USA ningmugna og 18-0 nga rally sa 3rd quarter ug gikan niini, sikit na ang sangka hangtod sa katapusang gutlo.

Si James, kinsa kanhi four-time MVP sa National Basketball Association (NBA), maoy nangulo sa kadaugan pinaagi sa iyang 25 puntos samtang nidugang og 15 puntos ug 11 rebounds si Anthony Davis.

“It’s basketball. It happens,” matod ni Team USA guard Stephen Curry kabahin sa diriyot nilang pagkapilde.

“You want to play perfect every game; it doesn’t happen. But can you dig deep and do the little things that help you win? Offense can come and go, but defense is the thing that helps you win championships, medals, all that stuff.”/ AP