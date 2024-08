Team USA gituboy ni Curry

Sa labing unang higayon sa Paris Olympics, nagmangtas si Stephen Curry ug nimugna kini’g 36 puntos aron agakon ang Team USA sa makutas nga kadaugan batok sa Serbia, 95-91, sa semi-finals sa men’s basketball, Biyernes sa kadlawon, Agusto 9, 2024 (PH time).

Si Curry, kinsa maoy all-time three-point leader sa National Basketball Association (NBA), nakapaulbo og siyam ka three-point bombs lakip na niini ang nakapalabaw og balik sa Team USA sa hinapos nga bahin.

Pagkahuman sa duwa, si Curry, kinsa karon pa niduwa sa Olympics, nagkanayon nga usa kini sa labing espisyal sa tanang mga duwa nga iyang nasaksihan sa Team USA sukad masukad.

“I’ve seen a lot of Team USA basketball. And that was a special one,” matod ni Curry pagkahuman sa duwa.

Ang Serbia mao ang nagkontrolar hapit sa kinatibuk-ang duwa ug niabot pa og 17 puntos ang ilang labaw sa 2nd quarter.

Pagkahuman sa tulo ka quarters, naglabaw og 13 puntos ang Serbia apan human niini, hinayhinay na nga ninggukod ang Team USA.

Ang katapusang three-point shot ni Curry maoy nakahatag sa Team USA og 87-86 nga labaw sa nahabiling 2:16 minutos.

Human niini, wala na nitugot ang Team USA nga mabawi sa Serbia ang labaw hangtod na sa katapusang gutlo.

“I’m really humbled to have been a part of this game,” matod ni U.S. coach Steve Kerr.

“It’s one of the greatest basketball games I’ve ever been a part of. But they (serbians) played the perfect game, and they forced us to reach the highest level of competition that we could find.”

Si Joel Embiid nidugang og 19 puntos alang sa Team USA, niamot og triple- double nga 16 puntos, 12 rebounds ug 10 assists si LeBron James samtang nihatag og siyam ka puntos si Kevin Durant.

Ang Serbia gipangulohan ni Bogdan Bogdanovic pinaagi sa iyang 20 puntos samtang nitunol og 17 puntos si Nikola Jokic.

Sa kadaugan, ang Team USA niabante sa gold medal game diin ilang ikasangka ang host France, nga ningbuntog sa FIBA World Cup champion Germany, 73-69, sa laing semis game. / AP