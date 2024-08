Team USA kampyon

Gibinlan ni Stephen Curry og handurawan ang basketball fans sa iyang una ug posibleng bugtong nga pagsalmot sa Olympics.

Ang nagdilaab nga kamot ni Curry maoy naghatod sa Team U.S ngadto sa bulawan kagahapon, Agusto 11, 2024 (PH time) nga maoy ikalimang sunodsunod nga Olympic gold medal sa mga Amerikano sa men's basketball.

Sa kinatibuk-an, ang U.S basketball team nirekord na og 17 ka gold medals sa ika-20 nilang pagsalmot sa Summer Games.

Si Curry maoy nangulo sa U.S. pinaagi sa iyang 24 puntos gikan tanan sa three-point area, aron ihagsa ang host nation France, 98-87, sa Paris.

“You just stay confident, stay present and don't get rattled by the moment,” saysay ni Curry, kinsa mipasulod og 17 ka 3-pointers sa last two games sa US.

Nakapasulod si Curry og siyam ka tres batok Serbia sa semis nga gisundan og walo kontra France.

Ang clutch play ni Curry maoy milansang sa kadaogan sa US.

Nakahimo siya og upat ka 3-pointers sa final 2:43 sa duwa, lakip na niini ang tres sa 1:19 nga maoy pormal na nga miselyo sa kadaogan.

Gitiwasan pa gyud ni Curry ang France sa laing tres sa nahabiling 30 segundos dayong porma sa iyang sikat nga "go to sleep" gesture nga nagpasa­bot nga human na ang duwa.

"For me to get a gold me­dal is insane, and I thank God for the opportunity to experience it," dugang ni Curry.

Nikulit pud og parti sa kasaysayan si Kevin Durant kay siya ang unang player nga nahimong 4-time men's gold medalist sa Olympic basketball.

Si Durant nipuntos og 15 sa gold medal game, niamot si Devin Booker og 15 puntos, samtang si LeBron James nga nidaog sa iyang ikatulo nga gold medal, nidugang og 14 puntos.

"Super humbled that I can still play this game," batbat ni James.

"Played at a high level, played with 11 other great players and a great coaching staff and went on and did it for our country. It was a great moment around."

Ang NBA Rookie of the Year nga si Victor Wembanyama, nimugna og 26 puntos alang sa France, nga maoy se­cond-most ever batok sa US sa gold medal match sunod lang sa 27 ni Drazen Dalipagic sa Yugoslavia niadtong tuig 1976. / RSC