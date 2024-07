Team USA mimakmak sa Serbia

Nagkumboya sila si Kevin Durant ug LeBron James aron pangulohan ang dakong kadaugan sa Team USA batok ni Nikola Jokic ug sa kinatibuk-ang puwer­sa sa Serbia, 110-84, niadtong lawom sa gabii sa Dominggo, Hulyo 28, 2024 (PH time) sa Paris Olympics basketball event sa France.

Napasulod ni Durant ang nag-una niyang walo ka mga itsa ug nihipos kini’g 23 puntos aron pangulohan ang kadaugan samtang nidugang og 21 puntos, siyam ka assists ug pito ka rebounds si James, kinsa kanhi 4-time MVP sa National Basketball Association (NBA).

Ang duha ka superstars mao ang adunay labing taas nga kasinatian sa Olympic basketball ning maong puwersa sa Team USA.

“That’s the best game we’ve played so far,” matod ni James human nisaka ang Team USA sa 6-0 nga rekord isip usa ka puwersa apil na niini ang lima nila ka tune-up games.

Nidugang og 15 puntos si Jrue Holiday, nitunol og 12 puntos si Devin Booker samtang ningtampo og 11 puntos matag usa sila si Anthony Edwards ug Stephen Curry alang sa Team USA.

“Whatever it takes,” matod ni James. “It’s going to be somebody different every day. And we have that type of firepower.”

Sa kinatibuk-an gikan sa pagkahimugso sa Olympics, ang Team USA nakatali na og 144-06 nga rekord.

Si Jokic, kinsa three-time NBA MVP nga pambato sa Denver Nuggets, maoy nangulo sa Serbia pinaagi sa iyang 20 puntos samtang niamot og 14 puntos si Bogdan Bogdanovic alang sa Serbia.

Ang Serbians mao ang unang ningratsada ug ningtali og 10-2 nga labaw apan human niini, hinayhinay na nga gipagawas sa Team USA ang ilang tanang hiramenta.

“We knew they were going to come out and play hard,” matod ni Booker. “They did the same thing when we were in Abu Dhabi. They have a lot of talented guys over there. We didn’t underestimate them.”

Gidugkatan ni Durant ang pagbangon sa Team USA pinaagi sa iyang tulo ka sunodsunod nga three-point shots hangtod nga nakaposte og 84-65 nga labaw ang mga Amerikano human sa tulo ka quarters.

Kontrolado na sa Team USA ang duwa human niini. / AP