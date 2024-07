Team USA mitipi sa Germany

Gimugna ni LeBron James ang katapusang 11 ka mga puntos sa Team USA sa ilang pagpukan sa kasamtangang World Cup champion Germany, 92-88, sa Martes, Hulyo 23, 2024 (PH time) sa London.

Mao kini ang katapusang tune-up game sa Team USA alang sa ilang kampanya sa Paris Olympics nga sugdan karong Hulyo 26, 2024.

Mao kini ang ikaduhang sunodsunod nga higayon nga giagak ni James ang Team USA sa kadaugan.

Sa miaging duwa sa Team USA, ang layup ni James sa nahabiling walo ka mga segundos maoy nagtuboy sa mga Amerikano sa makutas nga kadaugan batok sa South Sudan, 101-100.

Nagkanayon si James nga ang sikit nga mga duwa nga ilang naagian makatabang sa ilang kampanya sa pagdepensa sa ilang Olympic gold.

“It was a good test for us. And I’m glad we were able to once again, you know, keep our composure, persevere like we did the other day versus South Sudan. It was a good win for us,” matod ni James, kinsa kanhi four-time MVP sa National Basketball Association (NBA).

Si Joel Embiid nidugang og 15 puntos, niamot og 13 puntos si Stephen Curry samtang nihatag og 11 puntos si Anthony Edwards alang sa Team USA.

Ang Germany, nga ningbuntog sa Team USA, 113-111, sa miaging World Cup semi-finals, gipangulohan ni Franz Wagner pinaagi sa iyang 18 puntos, niamot og 14 puntos si Andres Obst samtang nihatag og 13 puntos matag usa sila si Dennis Schroder ug Daniel Theis.

Naharos pagdaog sa Team USA ang ilang tanang lima ka mga tune-up game apan usa ra niini ang yano nilang namugna.

Alang sa Team USA, mahinungdanon kini nga kasinatian alang kanila isip usa ka puwersa.

“We’ve had every experience,” matod ni Curry. “Now it’s obviously a matter of showing up when the lights are bright next week. I think we’re ready. I think we’re prepared. Now we have to perform.” / AP