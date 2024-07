Team USA nakaipsot sa Aussies

Niagi og pagpanghudlat ang Team USA una nila nabuntog ang Austra­lia, 98-92, sa usa ka tune-up game kagahapon, Martes, Hulyo 16, 2024 (PH time) sa Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Gipangulohan ni Anthony Davis ang kadaugan pinaagi sa iyang 17 puntos ug 14 ka rebounds, nihatag og 16 puntos si Devin Booker, niamot og 14 puntos si Anthony Edwards samtang ningtampo og 10 puntos matag usa sila si LeBron James, Bam Adebayo ug Joel Embiid.

Ang Australia gipangulohan ni Jock Landale pinaagi sa iyang 20 puntos, niamot og 17 puntos si Josh Giddey samtang nihatag og 14 puntos si Dyson Daniels.

Daw paingon na nga dominahon sa Team USA ang duwa dihang nakaposte sila og 24 puntos nga labaw sa tunga-tungang bahin sa 3rd quarter.

Apan human niini, ningmugna og dakong rally ang Australia aron pahakon ngadto sa unom ka mga puntos ang labaw sa mga Amerikano sa nahabiling 5:05 minutos.

Aduna pa’y duha ka mga higayon nga napahak sa Australia ang labaw ngadto sa unom na lang ka mga puntos apan pinaagi sa perpektong upat ka freethrows ni Booker sa hinapos nga bahin, nakaipsot ang Team USA dala ang kadaugan.

“Third quarter, we started turning the ball over,” matod ni U.S. coach Steve Kerr.

“We gave up a ton of points at the basket. Back cuts, offensive boards and so, the game shifted. It’s a good lesson for us. Better to learn that lesson now than later.”

Ning sangkaa, wala gihapon nakaduwa ang usa sa mga pambato sa Team USA nga si Kevin Durant, kinsa padayon pa nga nagpaalim sa iyang angol (calf strain).

Si Derrick White, kinsa maoy gipuli sa adunay angol nga si Kawhi Leonard, wala pa moduwa sa Team USA, nga hugtanong nangandam alang sa ilang kampanya sa Paris Olympics. / AP