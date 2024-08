Team USA sud na sa Q-finals

Nakaseguro na og puwesto sa knockout quarter-finals ang Team USA human nila gipangmakmak ang South Sudan, 103-86, kagahapon, Huwebes, Agusto 1, 2024, sa group stage sa men’s basketball sa 2024 Paris Olympics.

Ang Team USA, nga ningsaka sa 2-0 nga rekord, nakaseguro nang daan sa No. 1 nga puwesto sa Group C bisan unsa pa’y resulta sa katapusan nilang duwa sa group stage batok sa Puerto Rico.

Sukwahi sa ilang tune-up game niadtong Hulyo 20 sa London diin igo lang napilde og usa ka puntos ang South Sudan, 101-100, mas kontrolado sa Team USA kining maong kombati.

Ang reserve player nga si Bam Adebayo maoy nangulo sa Team USA ning higayuna pinaagi sa iyang 18 puntos, nidugang og 14 puntos si Kevin Durant, niamot og 13 puntos si Anthony Edwards samtang nihatag og 12 puntos si LeBron James.

Ang tanang reserve players sa Team USA nagkumboya og 66 puntos, timailhan kon unsa ka lawom ang ilang puwersa.

“We’ve been calling ourselves the bench mob for a long time now,” matod ni Adebayo.

“And it doesn’t matter who’s in the lineup. We always seem to figure it out.”

Naglabaw pa ang South Sudan sa sayong bahin apan usa ka 25-4 run sa Team USA ang nakapausab sa dagan sa duwa.

Daw sa usa lang ka pamilok, nakaposte na ang Team USA og 33-14 nga labaw ug human niini, kontrolado na sa mga Amerikano ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo.

Ang Team USA maoy ikaupat nga team nga nakaseguro na’g puwesto sa quarter-finals sunod sa Canada, France ug FIBA World Cup champion Germany. / AP