Team Yosores mikusokuso sa Cepba defending champion Team Teelow

Gipangkusokuso sa Team Yosores ang defending champion Team Teelow, 74-60, sa main game niadtong Dominggo, Agusto 16, 2026, atol sa pagsugod sa Cebu Professional Basketball Association Inc. (Cepba) 61st Anniversary League sa YMCA Cebu Gym sa Jones Avenue, Dakbayan sa Sugbo.
Ang dakong kadaugan sa Team Yosores gipangulohan ni Kennyvick Talengdan pinaagi sa iyang 20 puntos ug 12 rebounds samtang ningdugang og 11 puntos matag usa sila si Joash Go ug Steven Icong.
Ang nakugang nga kampyon gipangulohan sa kasamtangang MVP nga si JB Pizarras pinaagi sa iyang 17 puntos ug 15 rebounds, niamot og 15 puntos si Carlo Ortega, samtang nitunol og 11 puntos si Harve Cordova.
Nag-una unta ang Team Teelow sa sayong bahin sa duwa apan ninggukod ang Team Yosores sa hinapos nga bahin ug ningderetso na kini paingon sa impresibong kadaugan.
Sa laing duwa, gipanglampornas sa Team Geraldez ang Team Gajudo, 85-65.
Puntos matag usa:
1st game:
Team Geraldez (85)- Rodriguez 21, Gaviola 16, Calvo 13, Gordillo 11, Sta Maria 9, Agura 7.
Team Gajudo (65)- Bigal 17, Balbao 13, Escañan, Ortega 10, Dela Torre 7.
2nd game:
Team Yosores (74)- Talengdan 20, Go 11, Icong 11, Rulona 8, Catarina 5.
Team Teelow (60)- Pizarras 17, Ortega, 15, Cordova 11, Teelow 8, Carbon 6. / ESL