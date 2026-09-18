Team Yosores, Team Gajudo magsangka sa Cepba finals

Magkombati sa championship game ang Team Yosores ug Team Gajudo human nila gipangbuntog ang ilang tagsatagsa ka kontra sa semi-finals ning bag-ohay lang sa Cebu Professional Basketball Association Inc. (Cepba) 61st Anniversary League sa YMCA Cebu Gym sa Jones Avenue, Dakbayan sa Sugbo.
Gipatapsingan sa Team Yosores ang Team Teelow, 60-59, sa kulbahinam kaayo nga sangka sa premirong duwa samtang gipangmakmak sa Team Gajudo ang Team Geraldez, 86-75, sa main game.
Ang kadaugan sa Team Yosores gipangulohan ni Issah Aleria pinaagi sa iyang 17 puntos, nidugang og 15 puntos si John Loyd Mutia, samtang nitunol og 14 puntos si Steven Icong.
Samtang ang kadaugan sa Team Gajudo gipangulohan nila ni Jan Michael Ortega, Rui Jorge Besa, Rodge Balbao, Ramon Singson, ug Gian Chua kinsa pulos ningmugna og dobleng numero nga puntos.
Ang inilugay sa ikatulong puwesto ug championship game ipahigayon karong Dominggo, Septiyembre 20, 2026, sa samang venue.
Puntos matag usa:
Team Yosores (60)- Aleria 17, Mutia 15, Icong 14, Talengdan 8, Rojas 4, Atillo 2.
Teelow (59)- Pizarras 21, Olarte 8, Cordova 7, Singson 6, Ortega 4, Laquio 4, Boniel 4, Carbon 3, Ong 2.
2nd game;
Team Gajudo (86)- Ortega 19, Besa 17, Balbao 16, Singson 15, Chua, Aranas 5, Cortez 2, Dela Torre 2.
Team Geraldez (75)- Rodriguez 27, Gaviola 23, Agura 9, Calvo 8, Felicitas 5, Omali 2, Tuquib 1. / ESL