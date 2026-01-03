Teammates ni Norwood mihatag og tribute

Si Gabe Norwood nga giila sa iyang mga kauban isip usa ka lider ug role model, niduwa sa iyang katapusang duwa sa Philippine Basketball Association (PBA) game sa Disyembre 29, 2025, diin gi-eliminate sa Meralco Bolts and Rain or Shine Elasto Painters.
Nabawi sa Bolts ang twice-to-beat advantage sa Elasto Painters aron mapapas ang No. 2 seed sa komperensya, ug niini natapos ang PBA career ni Norwood niadtong Lunes.
Matod sa dugay na niyang kauban nga si Beau Belga, dakong dungog alang kaniya ang nakaduwa uban ni Norwood.
“It was such an honor being your teammate for 15 years. 2 championships, some of finals and semis appearance and lots of memories on & off the court with you,” suwat ni Belga sa iyang social media post. / RSC