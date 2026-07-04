Teamwork yawe sa kalampusan sa mga tinun-an sa Lapu sa Robotics Olympiad

Human sa usa ka makatandog nga pagbangon gikan sa kapakyasan, nasakmit sa mga tinun-an sa Marie Ernestine School ang kampiyonato sa Elementary RoboMission category atol sa 25th Philippine Robotics Olympiad nga gipahigayon didto sa SM Mall of Asia, Pasay City.
Tungod sa maong kalampusan, ang maong team nga gilangkuban sa mga 5th graders nga sila si Karelle Jaine Rosario, Kean Benedict D. Sabordo, ug Seth Kzyler Charles A. Veloso, opisyal nga morepresentar sa nasod sa umaabot nga World Robotics Olympiad.
Dili sayon ang giagian sa koponan batok sa 48 ka mga team gikan sa tibuok Pilipinas.
Bisan og nakaabante sa finals human nakakuha og 205 puntos sa unang round ug 244 puntos sa ikaduhang round sa preliminaries, giatubang sa team ang usa ka dako nga hagit sa adlaw sa finals.
Sa unang round sa finals, nakakuha og zero score ang team human kalit nga na-crash ang ilang robot tungod sa problema sa wiring.
Bisan pa man sa maong kaguol, nibangon ang team sa ikaduhang round diin gipakita sa ilang robot ang usa ka “perfect performance” aron makuha ang perpektong 255 puntos sa labing mubo nga panahon, nga maoy naseguro sa ilang kadaugan.
Matod sa maong team, ang ilang kalampusan bunga sa giya sa ilang coach ug sa tibuok suporta sa Marie Ernestine robotics family.
Ilang gipasabot nga ang maong kompetisyon nagtudlo kanila nga ang robotics dili lang mahitungod sa paghimo og makina, kondili mahitungod usab sa pagtinabangay ug kalig-on taliwala sa hagit. / Tampo