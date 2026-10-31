Teen pregnancy sa Mandaue mitala 185 sud sa 6 ka buwan

Nakatala ang Mandaue City Health Office (MCHO) og 185 ka kaso sa teenage pregnancy gikan Enero hangtod Hunyo 2026.
Hapit na kini makatupong sa 190 ka kaso nga natala sa tibuok tuig sa 2025, diin ang pinakabatang nagmabdos nag-edad lamang og 12 anyos.
Suma ni Dr. Irah Flores sa MCHO, makapaalarma ang maong kahimtang kay nidaghan ang mga batan-on kaayo nga nagmabdos gikan sa edad nga 12 hangtod 19 anyos.
Base sa mga taho sa World Health Organization (WHO) ug Commission on Population and Development (CPD), ang mga batan-ong inahan mas dako og posibilidad nga makasinati og eclampsia, impeksiyon sa matris, ug pagpanganak nga ahat o kuwang sa timbang ang bata.
Sagad mapahunong ang ilang pag-eskwela, makasinati og kabalaka, ug maglisod sa panginabuhian.
Ang kakabos, kakuwang sa edukasyon, ug ang sayong pagkasayod sa mga sexual content pinaagi sa social media maoy gitumbok niini nga hinungdan.
Aron masulbad ang maong problema, nagpatuman ang MCHO, barangay health centers, ug Department of Health (DOH) og mga lakang.
Kini ang pagpahigayon og mga kalihukan sa komunidad sama sa Buntis Congress sa Brgy. Banilad para sa prenatal care ug reproductive health.
Pagpahigayon og house-to-house visits sa mga barangay health workers aron maatiman ang mga batan-ong mabdos.
Pag-awhag nga sugdan ang edukasyon bahin sa puberty sa mas bata nga edad ,.8 hangtod 9 anyos.
Pagdasig sa tanang mabdos nga batan-on nga magparehistro sa ilang barangay health center aron makadawat og libreng prenatal checkup, bakuna, ug bitamina. / CAV, KAL