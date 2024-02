Teenage pregnancy ‘makapaalarma’

Ang rehiyon nakatala og “makapaalarma” nga 11,686 ka mga kaso sa teenage pregnancy sa pito ka highly urbanized nga mga siyudad ug probinsiya sa Central Visayas niadtong 2022, nga usa ka epekto sa lockdown tungod sa Covid-19 pandemic sa bag-ohay nga katuigan.

Si Maria Lourdes Garillos, population program officer sa Commission on Population and Development Central Visayas (Popcom 7), niingon nga ang ihap niposte usab og 7.4 porsiyento nga pagsaka gikan sa miaging tuig. Niadtong 2021, adunay 10,881 ka mga kaso sa teenage pregnancy.

Gitug-an niya sa SunStar Cebu niadtong Huwebes, Pebrero 8, 2024, nga samtang ang pag-usbaw nagkahulogan lamang ngadto sa unom ka porsyento nga pagsaka, ang mga resulta sa datos kinahanglan nga isipon nga makapabalaka, niingon nga “bisan ang gamay nga pagtaas, kini makapaalarma.”

“Any increase, for us, no matter how low the percentage is, is alarming to us. Teenage women should not be pregnant. They are supposed to be in school, they are supposed to have a career and contribute to the economy and live out their dreams,” siya niingon.

Sa kinatibuk-ang ihap, ang Central Visayas nitala og 11,445 ka mga kaso sa sayo nga pagmabdos sa mga babaye nga nag-edad og 15 ngadto sa 19 anyos, samtang 241 ka mga kaso sa mga ubos sa 15 anyos. Samtang, sa miaging tuig, ang rehiyon nakatala og 10,717 ka mga kaso ug 164 ka mga kaso sa duha ka mga kategoriya, matag usa.