Tehran mipasidaan nga ‘mobawos’ sa Amerika

Ang gilauman nga pakigpulong sa US negotiators ngadto sa Iran nga ipahigayon sa Pakistan, way kompirmasyon kon adunay ipadala nga delegasyon ang Iran alang sa maong panagtagbo.
Taho sa CNN nga nipasidaan ang Iran nga mobawos human gitirahan sa US Navy ug gikumpiska ang usa ka cargo ship sa Iran, human nga maseguro na ang kaluwasan sa mga pamilya ug tripulante sa barko.
Ang gihimo sa Amerika nga nagkumpiska sa maong barko nameligro kon adunapa bay ikaduha'ng hugna sa negosasyon tali sa Iran nga gikatakda karong semanaha sa Pakistan.
“Tehran ‘will take the necessary action’ against US forces, state news reported on Monday, after the US military captured an Iran-flagged ship along the choked Strait of Hormuz over the weekend,” tipik sa taho sa CNN.
Si US Vice Presidente JD Vance ug uban sa taas nga mga opisyal sa US gipaabot unta nga mobiyahe sa Islamabad sa Lunes, Abril 20, apan giinsister sa Ministry of Foreign Affairs sa Iran nga wala'y plano alang sa maong pakigpulong.
Ang gipatuman nga ceasefire diin nag-isig pasangil ang US ug Iran nga nakalapas niini ang mo-expire karong Miyerkules, Abril 22, 2026.
Ang pagkumpiska sa US naval forces sa usa ka Iranian cargo ship nga nisulay sa pagtabok sa blockade sa Strait of Hormuz niadtong Dominggo, nag-aghat sa Tehran sa pag-atras gikan sa ikaduhang hugna sa pakigsabot ug gikabalak-an ang nga moulbo na sab ang tensiyon sa Middle East.