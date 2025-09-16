Telecom gihangyo nga matagad ang suliran sa komunikasyon sa bukid, isla

Subay sa tinguha nga mas mapadali ang pagtubag sa emerhensya ug mas paspas nga komunikasyon sa mga isla ug remote nga lugar sa Lalawigan sa Sugbo, usa ka resolusyon ang giduso ni bokal Mike Villamor aron manawagan sa telecommunication companies nga mobutang og towers sa mga lagyong lugar.
Si Villamor nagkanayon nga kini nga lakang mahinungdanon tungod sa dakong problema sa komunikasyon sa mga residente sa kabukiran ug ilabi na sa isla.
“I share the same sentiments and frustrations sa atong mga Sugboanon nga moadto ta og usa ka area unya way signal, sila pa kaha nga everyday way signal. Importante kaayo ang signal para sa atong emergency response, sa atong disaster preparedness and rescue operations mao nay labing basic nga ilang concerns pirmi,” matod ni Villamor sa Septiyembre 15.
Gihulagway niya nga lisod kon radyo lang ang paagi sa komunikasyon sa mga suok nga lugar tungod kay dunay panahon nga limitado sab ang personnel nga magdumala sa rescue units.
“Makatawag sila bisan unsa orasa sa gabii, makaadlawon, naay manganak, makatawag dayon. Naa tay ambulance pero unsaon natog contact, naay firetrucks fifty percent ang wala pay signal ,” pasabot niya.
Iyang gipanawagan ang mga dagkong telecommunication companies nga mosusi sa kahimtang sa maong mga lugar aron maseguro nga adunay koneksiyon.
Gikatakda siya nga makigtigom sa maong mga kompaniya ug gilauman sab nga ipatawag kini sa hunta probinsyal aron sa dugang kolaborasyon. / ANV