Temporaryo’ng road closure sa dan duol sa Capitol karon

Gipahibalo sa Cebu City Transportation Office (CCTO) nga pipila ka mga dalan duol sa Cebu Provincial Capitol ang sirad-an sa trapiko ning adlawa, Hunyo 27, 2024, tu­ngod sa kalihokan sa United Nations Tourism Organization for Asia and the Pacific Dinner and Fashion Show sa Social Hall sa Kapitolyo.

Sa advisory nga giluwatan Martes, Hunyo 26, ang bahin sa dan N. Escario gikan sa junction sa dan G. Garcia paingon sa Villalon Drive (F. Ramos Ext.), sirad-an sugod alas 3 sa hapon hangtod alas 9 sa gabii.

Gitambagan ang mga motorista nga moagi sa mga alternatibong rota. Sa ubos mao ang mga diversion route nga gihatag sa CCTO.

Pampubliko ug pribado nga mga sakyanan gikan ug padulong sa:

1. Sa Cebu City South (Guadalupe, Banawa, ug Laba­ngon), kinahanglang mogamit sa dan G. Garcia ug dan Jasmin ug vice versa.

2. Sa Cebu City North (Opra, Lahug, ug CBP), kinahanglang mogamit sa dana Juana Osmeña o F. Ramos Extension (usa ka agianan paingon sa N. Escario lang) pinaagi sa dalan sa M.P. Yap o J. Avila ug vice versa. / Chamie Grado, UP Tacloban Intern