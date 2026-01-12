Temporaryong transfer stations, giablihan sa Mandaue, Lapu-Lapu

Nagtukod ang mga Dakbayan sa Mandaue ug Lapu-Lapu og ilang kaugalingong garbage transfer stations human sa nahitabong landslide sa landfill sa Barangay Binaliw, Dakbayan sa Sugbo.
Si Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nipahibalo nga temporaryong gamiton sa siyudad ang Mandani Learning Park (MLP) sa Barangay Umapad isip tapokanan sa basura samtang sirado pa ang landfill sa Binaliw.
Gipasabot ni Ouano nga dinalian lang kini nga solusyon samtang nangita pa ang siyudad og laing dapit nga kabalhinan sa basura.
Matod sa mayor, mahimong molungtad pa og duha ngadto sa tulo ka semana o pipila ka bulan, ang pagsira sa Binaliw.
Namatikdan ni Ouano nga naapektuhan sa pagsira ang lima ka lungsod ug dakbayan: Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City, Consolacion, ug Cordova.
Aduna nay gitanyag nga mga dapit sa Bogo City ug Aloguinsan, apan giisip kini nga dili praktikal tungod sa kalayo ug sa kondisyon sa mga garbage truck sa siyudad nga mahimong mosaka ang gasto sa pagmentinar.
“Mga duha lang ka semana namo gamiton kining transfer station. Pagkahuman niana, kinahanglan gyud mi mangita og laing alternatibo tungod kay gusto namo protektahan ang parke,” matod ni Ouano.
Gihangyo sab sa mayor ang pagsabot sa publiko tungod kay dili normal ang sitwasyon.
Bisan og padayon ang pagkolekta sa basura kada adlaw, adunay mga kausaban sa schedule.
Ang mga barangay nga kaniadto makaduha o makatulo mobiyahe sa Binaliw, kausa na lang makabiyahe karon tungod sa kahuot sa oras.
Tungod sab sa landslide sa Binaliw, nihangyo si Lapu-Lapu City Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) 7 nga tugotan sila nga maablihan og balik ang transfer station nga nahimutang sa materials recovery facility sa Barangay Mactan.
Sa usa ka pamahayag, giingon ni Mayor Chan nga ang maong lakang gihimo aron masulbad ang problema sa basura sa siyudad.
Ang Lapu-Lapu usa sa mga labing naapektuhan sa trahedya sa Binaliw tungod kay didto man ang main dumpsite nga ilang gigamit. / ABC, DPC