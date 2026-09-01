Tennis legend: Eala US Open dark horse

Hugot ang pagtuo ni British tennis legend Tim Henman nga taas ang maabot ni Filipina tennis superstar Alex Eala sa kampanya niini sa kasamtangang nagpadayon nga US Open ug gikonsiderar niya ang 21-anyos nga dalaga nga “dark horse” sa kompetisyon.
Ang atleta o team nga tawgon nga dark horse sa usa ka kompetisyon mao ang dili inilog mokampyon apan adunay kapabilidad sa paghimo niini.
Si Henman, 51, kinsa kanhi world No. 4 ug 11-time men’s singles champion, nipasabot nga ang iyang panahom iyang gibase sa gipakitang duwa ni Eala sa niaging mga kompetisyon nga gisalmutan niini. / Gikan sa wires