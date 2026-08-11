Tennis talikdan kadiyot ni Eala

Human napakgang ang gitawag nga “Eala-Mania,” talikdan una ni Filipina tennis great Alex Eala ang tennis ug dili siya maghunahuna kabahin niini. Hinuon sulod lang sa duha ka adlaw.
Sa labing ulahi niyang misyon, si Eala nasugamak sa dakong kapildihan batok ni Belinda Bencic sa Switzerland, 6-4, 6-0, sa Round of 16 sa Canadian Open o gitawag sab nga National Bank Open niadto lang Lunes sa buntag, Agusto 10, 2026 (PH time) sa Toronto, Canada.
Mao kini ang nakaputol sa pito ka sunodsunod nga dagkong kadaugan ni Eala nga gibuwakan sa makasaysayon niyang paghatag sa Pilipinas og labing unang Women’s Tennis Association (WTA) Tour-level title nga iyang nahimo sa niaging Mubadala DC Open WTA 500 event sa Washington DC, USA.
Taliwala sa kapildihan ni Eala batok kang Bencic, dili mapapha sa panumdoman sa kalibotan sa tennis ang iyang nahimo sa Mubadala DC Open diin lakip sa iyang gipayukbo mao sila si four-time Grand Slam champion Naomi Osaka sa Japan ug world No. 3 Jessica Pegula sa US.
Hasta sa Canadian Open nga usa ka WTA 1000 tournament, nakatatak sab sa kalibotan sa tennis ang pulos tulo ka sets nga kadaugan nga nahimo ni Eala batok sa mga Amerikana nga sila si Alycia Parks ug Caty McNally.
Hinuon batok ni Bencic, tataw nga nahutdan na og lahutay si Eala, timailhan nga nagkinahanglan na sab gyud siya og saktong pahuway una siya mohamag sa sunod niyang misyon nga mao ang WTA 1000 Cincinnati Open sa Ohio, USA, kansang qualifying rounds sugdan karong Miyerkules, Agusto 12.
“I definitely will take maybe two days off, a day or two. I do have to travel to Cincinnati. I need to get a haircut. I haven’t gotten a haircut in a while. My nails are grown out,” matod sa world No. 20 nga si Eala nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
“I’ll do a couple of things just to get my mind off tennis. And I think Toronto is a great place to do that. And yeah, reunite maybe with some friends in Cincinnati and, and just try to have fun.” / ESL