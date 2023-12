Tenorio gisugat og daog sa iyang pagbalik

Gisugat sa Brgy. Ginebra Gin Kings ang pagbalik sa ilang pambato’ng pointguard nga si LA Tenorio pinaagi sa dakong kadaugan batok sa Terrafirma Dyip, 110-99, niadtong Dominggo sa gabii, Disyembre 3, 2023, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup sa Philsports Arena.

Mao kini ang labing unang pagduwa ni Tonorio human kini na-diagnose og stage 3 colon cancer niadtong Marso, 2023.

Niadtong Septiyembre, 2023, gideklarar na si Tenorio nga cancer-free human sa taas-taas nga panahon sa pagpaalim.

“It was great having LA back. He’s such a warrior,” matod ni Ginebra coach Tim Cone, kinsa nipahiluna dayon ni Tenorio sa naandan niining puwesto sa starting unit.

Si Tenorio nakatampo og unom ka mga puntos alang sa Gin Kings.

Kontrolado sa Gin Kings ang hapit kinatibuk-ang du­wa ug aduna kini tubag sa ma­tag aksyon og gukod sa Dyip.

Ang Gin Kings, nga ningsaka sa 4-1 nga rekord, gipangulohan sa ilang import nga si Tony Bishop pinaagi sa iyang 26 puntos, nidugang og 24 puntos si Christian Standhardinger samtang niamot og 19 puntos si Japeth Aguilar.

Ang Dyip, nga ning-atras sa 2-4 nga baraha, gipangulohan ni Javi Gomez De Liano pinaagi sa iyang 22 puntos samtang nitampo og 18 puntos ang ilang import nga si Thomas Hugo De Thaey.