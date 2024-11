Tenorio gitudlo nga Gilas PH Youth coach

Gipasabot ni LA Tenorio nga bisan pa sa iyang appointment isip Gilas Pilipi­nas Youth coach di pa siya moretiro isip player ug moduwa pa kini sa Bara­ngay Ginebra sa Philippine Basketball Association (PBA).

Sa interbyu, gibutyag sa 40 anyos nga si Tenorio nga ang workload alang sa bag-ong coaching role sa sunod tuig pa magsugod.

“Next year pa. Matagal pa eh, August pa,” matod ni Tenorio, “I’ll play pa. Maglalaro pa ako sa PBA kasi once a year lang naman ‘yung liga.”

Si Tenorio anaa na sa ika-18 nga tuig sa PBA, 12 ka tuig niini ubos sa Barangay Ginebra.

Matod ni Tenorio dugay niya gihunahuna kon dawaton ba ang offer sa Samahang Basketbol ng Pilipinas.

“A bit surprised but they offered me talaga dati pa, but I thought about it sobra. Finally, I said yes last week,” saysay niya.

“At the same time, a lot of pressure because big shoes to fill doon sa ginawa ni coach Josh. Alam naman natin kung ano ‘yung ginawa niya sa developmental at sa youth team. Nakapag-dala­wa or tatlong World Cup siya. It’s really a big shoes to fill,” dugang niini. / RSC