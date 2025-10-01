Tenorio makigbatok ni Cone, Gin Kings

Sa labing una niyang opisyal nga tahas isip playing coach sa Magnolia Chicken Timplados, si LA Tenorio makigbatok dayon sa iyang kanhi team nga mao ang Brgy. Ginebra Gin Kings.
Mahitabo kini inig sugod sa 50th Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup karong Dominggo, Oktubre 5, 2025, sa Smart Araneta Coliseum.
Ning maong kombati nga gitawag og “Manila Classico,” si Tenorio maoy sentro sa atraksyon gumikan kay nagduwa siya Ginebra gikan niadtong 2012 ug ning bag-ohay lang siya nabalhin sa Magnolia nga adunay bag-ong obligasyon.
Gawas niini, giatangan sab ang pagpakigparang ni Tenorio sa 25-champion coach sa Gin Kings nga si Tim Cone kinsa mao sab ang iyang coach dihang nagduwa siya sa Alaska gikan niadtong 2008 hangtod 2012.
Labing seguro, daghan na gyud og nakat-unan si Tenorio gikan kang Cone kinsa maoy winningest coach sa PBA.
“Kahit ano naman na teams, puwedeng ilagay sa opening ng 50th. Naisip lang namin ‘yun kasi lagyan natin ng konting drama. Tim Cone versus LA Tenorio. Doon lang kami nanggagaling. Pero kahit sinong ilagay mo, siguradong papasukin ‘yun kasi 50th season natin,” matod ni PBA commissioner Willie Marcial nga napatik sa Spin.ph.
Sa dili pa ang ‘Manila Clasico’ opener, ipahigayon ang Leo Awards diin gilaumang maangkon sa Sugboanong higante sa San Miguel Beermen nga si June Mar Fajardo ang iyang ikasiyam nga MVP award. / ESL