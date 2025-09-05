Tenorio mi-react sa mga pagsaway

Gidepensaan ni Gilas Pilipinas Youth coach LA Tenorio ang iyang mga magduduwa gikan sa bashers human sa dili maayo nilang performance sa FIBA U16 Asia Cup.
Giangkon ni Tenorio nga wala sila magdahom nga sa labing unang higayon, dili sila makasulod sa quarter-finals sa torneyo apan matod niya, dili kini rason aron sawayon ang iyang mga batos.
“Kung wala ka naman sasabihin mabuti tungkol sa mga bata tumahimik ka na lang. Di mo alam sakripisyo ginawa ng mga batang ‘to.
"Tumahimik na lang. Para kang di Pilipino," mensahe ni Tenorio sa Instagram.