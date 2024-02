Tenorio miapil sa Gilas training camp

Niapil si Brgy. Ginebra Gin Kings guard LA Tenorio sa Gilas Pilipinas training camp sa Inspire Sports Academy sa Laguna isip usa ka magduduwa ug dili usa ka sakop sa coaching staff.

Si Tonerio, 39, nitabang sa training sa national team alang kampanya niini sa FIBA Asia Cup qualifier pinaagi sa pag-apil og duwa.

“LA is here to assist in training the players, although he is not officially part of the coaching staff for this training window,” pasabot ni Gilas team manager Richard Del Rosario nga napatik sa Spin.ph.

Usa lang si Tenorio sa mga sakop sa Gin Kings nga gipili ni national coach Tim Cone aron motabang sa training sa Gilas. Ang uban mao sila si Japeth Aguilar, ug ang rookies nga sila si Ralph Cu, ug Donaldo Gumaru.

Gihimo kini ni Cone tungod kay dili pa kompleto ang 12 ka mga magduduwa nga iyang gipili nga molangkob sa Gilas.

Kasamtangang adunay angol sila si AJ Edu ug June Mar Fajardo.