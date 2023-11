Tenorio mobalik na’g duwa karong Dec. 3

Nakatakda nang mobalik pagduwa si LA Tenorio sa Brgy. Ginebra Gin Kings karong Disyembre 3, 2023 batok sa Terrafirma Dyip sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup sa Philsports Arena.

Mismo’ng si Ginebra coach Tim Cone nibutyag niini.

“LA is targeting December 3 as his return date into the line-up,” matod ni Cone nga napatik sa Spin.ph.

Si Tenorio, 39, naundang pagduwa human kini na-diagnose og sakit nga colon cancer niadtong Marso, 2023.

Human sa unom ka mga buwan nga pagpatambal, nadeklarar si Tenorio nga cancer free.

Sa laing bahin, ang Gin Kings ninghubog sa Blackwater Bossing, 90-87, samtang gipangmakmak sa Meralco Bolts ang TNT Tropang Giga, 109-95, sa mga kombati ning Dominggo, Nobiyembre 26, 2023.