Tenorio naka-adjust na isip head coach

Unom na ka duwa sukad sa iyang bag‑ong papel isip head coach sa Magnolia Hotshots, gipadayag ni LA Tenorio nga naka-adjust na siya sa bag-ong tahas.
Apan, giangkon ni Tenorio nga adunay higayon nga gusto kayo niya mosulod sa duwa para mao nay mobuhat sa trabaho.
“Well, oo, [I'm getting used to the coaching role.] Pero iba pa rin 'pag naglalaro. Parang gusto kong kunin kanina 'yong bola, eh. 'Ako na lang!,” batbat ni Tenorio.
Mao kini ang nahitabo niadtong Biyernes, Nobiyembre 7, sa dihang ang iyang Magnolia team napildi sa San Miguel Beermen sa iskor nga 92–94 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup. / RSC