Superbalita Cebu

Tenorio playing coach sa Magnolia

Tenorio playing coach sa Magnolia
LA Tenorio / File
Published on

Opisyal na nga gilista si LA Tenorio isip playing coach sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots sugod sa 50th season sa Philippine Basketball Association (PBA).

Si Tenorio, kinsa gibunlot sa Hotshots gikan sa Brgy. Ginebra Gin Kings aron ipuli ni coach Chito Victolero sa offseason, nikompirmar nga apil siya sa pinal nga 15-man roster nga gisumiter sa Magnolia ngadto sa PBA.

Niapil sa praktis sa Hotshots isip usa ka magduduwa ang beteranong pointguard niadtong Biyernes, Septiyembre 26, 2025.

Bisan sa iyang pangidaron nga 41, ang cancer survivor nga magduduwa tataw nga aduna pa’y ikabuga. / ESL

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph