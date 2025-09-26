Tenorio playing coach sa Magnolia

Opisyal na nga gilista si LA Tenorio isip playing coach sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots sugod sa 50th season sa Philippine Basketball Association (PBA).

Si Tenorio, kinsa gibunlot sa Hotshots gikan sa Brgy. Ginebra Gin Kings aron ipuli ni coach Chito Victolero sa offseason, nikompirmar nga apil siya sa pinal nga 15-man roster nga gisumiter sa Magnolia ngadto sa PBA.

Niapil sa praktis sa Hotshots isip usa ka magduduwa ang beteranong pointguard niadtong Biyernes, Septiyembre 26, 2025.

Bisan sa iyang pangidaron nga 41, ang cancer survivor nga magduduwa tataw nga aduna pa’y ikabuga. / ESL