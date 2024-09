Tenorio, Sangalang, Hodge pasidunggan sa PBA Press

Makadawat og pasidungog ang mga beteranong sila si LA Tenorio, Ian Sangalang, ug Cliff Hodge sa Philippine Basketball Association (PBA) Press Corps 30th Awards Night karong Septiyembre 24, 20204, sa Novotel Manila Araneta City.

Si Hodge, kinsa usa sa mga pambato sa Meralco Bolts, maoy tunolan sa Defensive Player of the Year samtang si Tenorio sa Brgy. Ginebra Gin Kings ug Sangalang sa Magnolia Hotshots mao ang makadawat sa Bogs Adornado Comeback Player of the Year awards.

Si Hodge, 36, kinsa gikuha sa Bolts isip No. 4 overall pick niadtong 2012, nag-average og 9.6 puntos, 5.3 rebounds, ug 3.2 assists apan mas naila siya sa depensa.

Ang malampusong pagbalik og duwa nila ni Tenorio ug Sangalang gikan sa delikadong sakit maoy hinungdan nga hatagan sila og pasidungog.

Si Sangalang na-diagnose kaniadto og hyperthyroidism samtang si Tenorio na-diagnose og stage three colon cancer nga pareho nilang nasugakod. / ESL