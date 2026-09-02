Tensiyon miulbo sa Zone Ahos, Barangay Paknaan, Mandaue

Gikataho’ng gibabagan sa mga security guard ang mga residente sa usa ka kontrobersiyal nga yuta sa Barangay Paknaan, Mandaue City sa pagpasulod og mga materyales alang sa pag-ayo sa ilang mga balay.
Lakip sa naapektuhan si Pepello Rosas Pogado nga nagpuyo sa maong lugar sukad pa niadtong 2005.
Matod niya, gipugngan sa mga guwardiya ang iyang gipalit nga kahoy ug ipapananghid pa kini sa ilang opisina.
Gipasabot sa pribadong grupo nga nagpaila nga tag-iya sa luna nga ilang gipugngan ang pagpasulod sa mga materyales aron mapanalipdan ang ilang propyedad batok sa mga giingong informal settlers.
Sumala ni Ryan Chong, representante sa grupo, dugay na nilang gibuhat ang maong pamaagi sukad pa niadtong 2016 ug ilang gikontrata ang mga security guard aron pugngan ang pag-squat sa maong lugar.
Apan supak niini ang Mandaue City Government, ilabina ang Housing and Urban Development Office (Hudo).
Matod ni Rami Inopiquez, executive assistant sa Mandaue City Hudo, ang siyudad ang tag-iya sa yuta busa kinahanglan tugotan ang mga residente nga makaayo sa ilang mga panimalay.
Nisamot ang tensiyon niadtong miaging buwan dihang nagbutang ang pribadong grupo og boom barrier ug “No Trespassing” signs ug gipahugtan ang pagbantay sa mga materyales sa pagtukod.
Gikuwestiyon sab sa Hudo ang legalidad sa security agency human giingong wala kini makapakita og mission orders, identification cards, ug hustong security credentials.
Matod ni Chong, wala sila mang-harass sa mga residente ug ilang tuyo mao lamang ang pagpugong sa mga tawo nga ilang giingong nagtinguha nga mo-squat sa lugar.
Apan alang sa mga residente, nidoble ang ilang gasto tungod sa pagbabag sa delivery sa mga materyales.
Si Rolito Cañete, usa sa dugay na nga nagpuyo sa lugar, niingon nga nihunong siya sa pagbayad sa pribadong claimant human giingnan sila nga ang Mandaue City ang tag-iya sa yuta.
Matod pa niya, andam ang mga residente nga motuman ug mobayad kon makapresentar ang pribadong grupo og saktong dokumento nga magpamatuod sa ilang pag-angkon sa yuta.
Sa pagkakaron, nanginlabot ang Hudo aron maseguro nga makasulod ang mga materyales sa mga residente, samtang gihangyo sab ang Security and Investigation Supervisory Office and Administration (Sosia) nga susihon ang operasyon ug mga dokumento sa maong security agency. / ABC