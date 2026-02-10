Tensyon sa West Philippine Sea nisangko sa publikong panagbangi

Usa ka mainitong panaglalis bahin sa West Philippine Sea (WPS) ang niulbo ngadto sa usa ka publikong panagbangi tali sa mga opisyal sa gobiyerno tungod sa deliberasyon sa Senado sa gisugyot nga resolusyon nga nagkondena sa mga pagpangatake sa Chinese Embassy batok sa mga opisyal nga kritiko sa binuhatan sa Beijing sa mga gilalisang katubigan.
Ang maong resolusyon gipasiugdahan ni Senator Francis “Kiko” Pangilinan tungod sa mainitong “war of words” tali sa tigpamaba sa Philippine Coast Guard (PCG) nga si Commodore Jay Tarriela ug sa pipila ka opisyal sa Chinese Embassy sa Manila.
Nagsugod kini sa dihang ang Chinese Embassy sa Manila nipasaka og diplomatic protest ngadto sa Malacañang ug Department of Foreign Affairs (DFA) batok kang Tarriela niadtong tunga-tunga sa Enero tungod sa dayag nga paggamit og mga malisyosong caricature ni Chinese President Xi Jinping sa iyang mga publikong pakigpulong ug social media posts.
Matod ni Guo Wei, deputy spokesperson sa Chinese Embassy, si Tarriela “nilapas sa red line” ug ang iyang gibuhat usa ka seryosong paglapas sa politikanhong dignidad sa China ug usa ka dayag nga provokasyon.
“In the face of Tarriela’s malicious provocations, we must ask: as a spokesperson of the Philippine Coast Guard, do his smears and slanders against China and Chinese leader represent the stance of the Philippine government?” matod ni Guo.
“As a uniformed service member, should he not be subject to the most basic standards of discipline and ethics? Why is he able to act so recklessly without being held accountable?” dugang niya.
Isip tubag, nibarog si Tarriela sa iyang baruganan ug gipanghimakak ang pasangil nga ang iyang mga post makadaot sa dungog.
Niinsister siya nga kini mga kamatuoran nga gipaluyohan sa ebidensya.
Matod niya, walay rason nga mangayo siya og pasaylo sa Chinese Embassy.
Gitawag sab ni Tarriela ang protesta sa China nga usa ka paagi sa pagtipas gikan sa ilang nagbalik-balik nga agresibong binuhatan sa WPS.
Niadtong Miyerkules, Pebrero 4, 2026, si Senator Rodante Marcoleta, atol sa hearing sa Committee on Appointments, nakamugna og kontrobersiya sa iyang mga pamahayag nga nagsugyot nga mahimong usbon sa Pilipinas ang iyang pag-angkon sa Kalayaan Island Group (KIG) tungod kay ang pipila ka bahin niini anaa na sa gawas sa 200-nautical-mile exclusive economic zone sa nasod.
Gihagit sab ni Marcoleta si Tarriela bahin sa iyang mga post batok sa China ug President Xi Jinping nga giingong makapasamot lang sa tensyon imbes nga makasulbad niini.
Agi og tubag, giimbitar ni Tarriela ang magbabalaod sa pag-apil sa usa ka maritime domain awareness (MDA) flight sa KIG aron makita mismo sa senador ang sitwasyon sa katubigan ug mga isla.
Apan, nitubag si Marcoleta nga ang bisan unsang pagbisita kinahanglan unhan og usa ka “friendly debate” uban sa mga eksperto sa maritime law sama ni retired Justice Antonio Carpio ug UP Professor Jay Batongbacal.
Atol sa diskusyon sa Senado niadtong Lunes, Pebrero 9, 2026, bahin sa Senate Resolution 256, gihagit ni Minority Leader Alan Peter Cayetano ang paagi sa iyang mga kauban, ilabi na ang ilang pagsuporta sa mga pagsaway ni Tarriela batok sa China.
Matod ni Cayetano, dili angay nga ang resolusyon daw nagsuporta sa mga binuhatan ni Tarriela, kay para kaniya “nasayop” ang opisyal sa Coast Guard ug kinahanglang magmatngon ang Senado.
“We cannot pass this resolution saying that Commodore Tarriela is correct because he’s wrong. If he simply stated, ‘I love the Philippines, I will fight for our territory, I’ll fight for our sovereign rights, I will do my duty -- but sorry, dahil uminit ang ulo ko, nilabas ko ‘to, pero hindi official ‘yan,’ tapos tayo,” sumala ni Cayetano. / TPM / SunStar Philippines