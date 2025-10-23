Tent cities i-turn over sa Kapitolyo

Nangandam na ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo sa pag-turn over na sa national government sa tent cities ubos sa pagdumala sa Kapitolyo.
Gipahibalo ni Aldwin Empaces ang assistant administrator sa Kapitolyo nga inanay na nga i-turn over sa nasudnong mga ahensiya ang tent cities sa uwahing bahin sa Oktubre o ba kaha sa sayong bahin sa Nobiyembre.
“Starting tomorrow gradually i-turn over na sa national DSWD ang management sa camp sa provincial social development apil na ang sa Red Cross,” matod ni Empaces sa Oktubre 23, 2025.
Tungod sa epekto sa magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu, nahimo ang tulo ka tent cities sa Dakbayan sa Bogo, Lungsod sa Medellin, ug San Remigio nga kasamtangan gidumala sa Philippine Red Cross ug Department of Social Welfare and Development (DSWD).
Moabot sa P542 milyunes nga pundo ang gisugyot sa probinsiya nga kuhaon gikan sa trust fund sa Kapitolyo aron maoy gamiton sa pagdumala sa kasamtangang gipuy-an sa mga biktima sa linog.
Apil sa giduso nga sugyot ang moabot sa P51 milyunes nga gigahin alang sa mobile kitchens, P49 milyunes alang sa pagkaon, non-food ug hygiene supplies, P1.1 milyones ang gigahin sab alang sa suplay sa tubig ug uban pa’ng ekipo, P64.2 milyunes alang sa mobile clinic, emergency transport, ug ambulansya.
Base sa pasiunang datos nga giluwatan ni Secretary Rex Gatchalian sa DSWD, moabot sa 1, 227 ka mga pamilya ang kasamtangang namasilong sa tent city.
Gipasabot ni Empaces nga kon mobiya na ang mga tawo nga nagduma karon sa tent city, gikinahanglan sab nga mo-augment sila sa ilang mga tawo inabagan sa social welfare and development office sa probinsiya. / ANV