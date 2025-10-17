Tent city sa norte gipuy-an sa kapin sa 1K ka pamilya

Nagdasok sa mga bakwit ang mga tent city nga gipahimutang sa Amihanang Sugbo, gipuy-an na karon sa mokabat sa 1,227 ka mga pamilya nga naapektuhan sa magnitude 6.9 nga linog.
Ang maong gidaghanon naggikan sa lima ka tent city nga gimuntar sa dapit, subay sa datos sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).
Aron matabangan ang mga biktima, si Secretary Rex Gatchalian sa DSWD nagkanayon nga nagsugod na sila sa pag-apud-apod sa financial assistance.
Tag P10,000 ang madawat sa mga pamilya nga ang balay totally damaged , P5,000 usab alang sa mga balay nga partially damaged.
Apan ang paghatag sa ayuda mag-agad sa mga datos gikan sa local social welfare and development office.
Dugang ni Gatchalian, isip pagsugod sa recovery efforts, ang Lungsod sa San Remigio nakapahiluna na sa unang 50 ka units sa “smart homes” nga mahimong magamit sulod sa usa ngadto sa duha ka tuig.
Samtang si Bogo City Mayor Mayel Martinez nagkanayon nga nagpadayon pa usab ang assessment sa mga barangay aron masiguro ang tukmang datos sa mga nakaangkon og grabeng kadaot sa linog ug kadtong partially damaged.
“Initially we are really trying to make sure that the victims of the earthquakes are placed in a safe places tapos kinukuha natin ang mga actual numbers na kailangan nating i-relocate kasi yung iba after the assessment there were living near the sinkholes, living near the fault lines kaya kinukuha natin yung actual numbers,” matod ni Martinez niadtong Oktubre 17, 2025.
Subay sa inisyal nga datos nga giluwatan ni Martinez, adunay gibana-bana nga 23,000 ka pamilya ang apektado sa 29 ka mga barangay sa siyudad.
Apan padayon kini nilang gisusi kon gikinahanglan ba ang bag-ong balay sa maong mga indibidwal o aduna lang kinahanglang ayuhon.
Gipadayon usab sa Bogo City ang pakig-alayon sa Mines and Geosciences Bureau (MGB-7) alang sa resulta sa hazard assessment sa yuta sa siyudad.
Kahinumduman, una na nga gipahibalo sa Office of the Civil Defense (OCD) nga gikinahanglan ang rezoning sa Comprehensive Land Use Plan (CLUP) subay sa kausaban sa yuta human sa pagtay-og. / ANV