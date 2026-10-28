Superbalita Cebu

Teodoro: Asean unity dili angayan gub-on sa managlahi'ng baruganan

Teodoro: Asean unity dili angayan gub-on sa managlahi'ng baruganan
■ PAGSUGOD SA ASEAN MEETING: Mga talan-awon gikan sa arrival honors atol sa pagbukas sa ika-20 nga Asean Defence Ministers’ Meeting (ADMM) sa Mactan Expo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Oktubre 28, 2026. / Juan Carlo de Vela
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Dili angay tugotan nga mabahin ang Association of Southeast Asian Nations (Asean) tungod sa mga kalainan sa baruga­nan sa mga miyembrong nasod, ilabina sa nagka­grabeng mga hagit sa seguridad sa rehiyon.

■ NAGHIMAMAT: Giabi-abi ni Defense Secretary Gilberto “Gibo” Teodoro Jr. ang Secretary of War sa Estados Unidos nga si Pete Hegseth sa iyang pag-abot sa Mactan Expo alang sa Asean–U.S. Plus One Defence Ministers’ Informal Meeting sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Miyerkules, Oktubre 28, 2026. / JUAN CARLO DE VELA

Kini ang gipasabot ni Defense Secretary Gilberto “Gibo” Teodoro Jr. sa pagbukas sa ika-20 nga Asean Defence Ministers’ Meeting (ADMM) sa Lapu-Lapu City niadtong Miyerkules, Oktubre 28, 2026.

■ GISUGAT OG PROTESTA: Mga miyembro sa Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) Central Visayas nagpahigayon og protesta sa Freedom Park sa Siyudad sa Sugbo niadtong Oktubre 28, 2026, taliwala sa pagpahigayon sa Asean Defence Ministers’ Meeting. Gipadayag sa mga nagprotesta ang ilang mga kabalaka mahitungod sa imperyalismo, mga kasabutan uban sa langyaw nga mga nasod, ang gisugyot nga pag-apil sa Pilipinas sa inisyatibang "Pax Silica" nga gipangulohan sa Estados Unidos, pagsaka sa presyo sa mga palaliton, ug ang wala nag-uswag nga suholan. / John Rey Tanjusay

“In a fragmenting world, our internal stability and intra-Asean unity are vital, perhaps even in the future existential,” matod ni Teodoro.

Matod niya, gikinahanglan ang hiniusang baruganan sa Asean aron mapanalipdan ang soberanya ug teritoryal nga integridad sa mga miyembrong nasod, mapauswag ang malinawong pagsulbad sa panaglalis, ug malikayan ang hulga o paggamit sa puwersa.

Giila ni Teodoro nga adunay mga kalainan sa baruganan sa mga nasod sa Asean, lakip na ang mga isyu sa South China Sea, apan dili kini angay mahimong hinungdan sa pagkabahin sa rehiyon.

“We must therefore not allow our differences to divide us from within,” matod ni Teo­doro.

“And where such differences exist, including in the South China Sea, we shall settle them through peaceful and legal means,” dugang niya.

Gidayeg sab ni Teodoro ang paningkamot sa Cambodia ug Thailand nga ipadayon ang ilang kasabutan sa ceasefire ug pangitaon ang malinawon ug malungtarong solusyon sa ilang panaglalis.

Matod niya, andam ang Pilipinas nga magpadayon sa pag-apil sa proseso sa Asean observer team nga gitukod sa mga lider sa rehiyon, samtang gitahod ang sensitibong kahimtang sa mga hingtungdang partido.

Gitataw ni Teodoro ang tulo ka prayoridad nga gitinguhang maggiya sa mga diskusyon sa Pilipinas isip chair sa ADMM.

Gawas sa pagpreserbar sa panaghiusa sa Asean, nanawagan siya sa mas lig-on nga praktikal nga kooperasyon tali sa mga institusyon sa depensa aron mapalig-on ang pagsalig ug makab-ot ang konkretong mga resulta pinaagi sa ADMM ug ADMM-Plus.

Lakip sa mga natuman nang lakang ang kooperasyon sa maritime security, pagpanalipod sa kritikal nga imprastraktura sa ilawom sa dagat, ug pagpalig-on sa relasyon sa katawhan.

Apan matod ni Teodoro, kinahanglan pa kining palapdan ug paspason.

Gidasig sab niya ang dugang nga kooperasyon sa seguridad sa pagkaon ug enerhiya tungod sa mga pagkabalda sa supply chain nga nitumaw sa mga panagbangi sa gawas sa rehiyon.

Matod niya, ang posibleng pag-abot sa Super El Niño mahimong makaapekto sa suplay sa pagkaon, tubig, kuryente ug koneksiyon sa nagkadaiyang nasod, nga posibleng adunay seryosong epekto sa seguridad.

Giawhag sab ni Teodoro ang iyang mga katugbang sa depensa nga maghisgot sa mga hulga sa rehiyon sa bukas ug prangkang paagi, ilabina atol sa bilateral nga mga miting ug uban pang panagtagbo sa sidelines sa summit.

Matod niya, bisan adunay mga limitasyon sa publikong pahayag sa mga gobiyerno tungod sa nasudnong polisiya ug diplomatikong konsiderasyon, ang mga opisyal sa depensa kinahanglan adunay kahigayunan nga matinud-anong mapadayag ang ilang mga kabalaka diha sa pagsalig.

Pinaagi niini, mas mapalambo ang pagsinabtanay, makit-an ang komun nga baruganan ug mas epektibong matubag ang mga hagit nga giatubang sa tagsa-tagsa ka nasod ug sa tibuok rehiyon.

Nahiuyon ang tigom karong tuiga sa ika-20 nga anibersaryo sa ADMM ug ika-50 nga anibersaryo sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia.

Ang Pilipinas maoy chair sa mga tigom karong tuiga ubos sa temang “Navigating Our Future Together.” / DPC

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