Teodoro: Asean unity dili angayan gub-on sa managlahi'ng baruganan

Dili angay tugotan nga mabahin ang Association of Southeast Asian Nations (Asean) tungod sa mga kalainan sa baruganan sa mga miyembrong nasod, ilabina sa nagkagrabeng mga hagit sa seguridad sa rehiyon.
Kini ang gipasabot ni Defense Secretary Gilberto “Gibo” Teodoro Jr. sa pagbukas sa ika-20 nga Asean Defence Ministers’ Meeting (ADMM) sa Lapu-Lapu City niadtong Miyerkules, Oktubre 28, 2026.
“In a fragmenting world, our internal stability and intra-Asean unity are vital, perhaps even in the future existential,” matod ni Teodoro.
Matod niya, gikinahanglan ang hiniusang baruganan sa Asean aron mapanalipdan ang soberanya ug teritoryal nga integridad sa mga miyembrong nasod, mapauswag ang malinawong pagsulbad sa panaglalis, ug malikayan ang hulga o paggamit sa puwersa.
Giila ni Teodoro nga adunay mga kalainan sa baruganan sa mga nasod sa Asean, lakip na ang mga isyu sa South China Sea, apan dili kini angay mahimong hinungdan sa pagkabahin sa rehiyon.
“We must therefore not allow our differences to divide us from within,” matod ni Teodoro.
“And where such differences exist, including in the South China Sea, we shall settle them through peaceful and legal means,” dugang niya.
Gidayeg sab ni Teodoro ang paningkamot sa Cambodia ug Thailand nga ipadayon ang ilang kasabutan sa ceasefire ug pangitaon ang malinawon ug malungtarong solusyon sa ilang panaglalis.
Matod niya, andam ang Pilipinas nga magpadayon sa pag-apil sa proseso sa Asean observer team nga gitukod sa mga lider sa rehiyon, samtang gitahod ang sensitibong kahimtang sa mga hingtungdang partido.
Gitataw ni Teodoro ang tulo ka prayoridad nga gitinguhang maggiya sa mga diskusyon sa Pilipinas isip chair sa ADMM.
Gawas sa pagpreserbar sa panaghiusa sa Asean, nanawagan siya sa mas lig-on nga praktikal nga kooperasyon tali sa mga institusyon sa depensa aron mapalig-on ang pagsalig ug makab-ot ang konkretong mga resulta pinaagi sa ADMM ug ADMM-Plus.
Lakip sa mga natuman nang lakang ang kooperasyon sa maritime security, pagpanalipod sa kritikal nga imprastraktura sa ilawom sa dagat, ug pagpalig-on sa relasyon sa katawhan.
Apan matod ni Teodoro, kinahanglan pa kining palapdan ug paspason.
Gidasig sab niya ang dugang nga kooperasyon sa seguridad sa pagkaon ug enerhiya tungod sa mga pagkabalda sa supply chain nga nitumaw sa mga panagbangi sa gawas sa rehiyon.
Matod niya, ang posibleng pag-abot sa Super El Niño mahimong makaapekto sa suplay sa pagkaon, tubig, kuryente ug koneksiyon sa nagkadaiyang nasod, nga posibleng adunay seryosong epekto sa seguridad.
Giawhag sab ni Teodoro ang iyang mga katugbang sa depensa nga maghisgot sa mga hulga sa rehiyon sa bukas ug prangkang paagi, ilabina atol sa bilateral nga mga miting ug uban pang panagtagbo sa sidelines sa summit.
Matod niya, bisan adunay mga limitasyon sa publikong pahayag sa mga gobiyerno tungod sa nasudnong polisiya ug diplomatikong konsiderasyon, ang mga opisyal sa depensa kinahanglan adunay kahigayunan nga matinud-anong mapadayag ang ilang mga kabalaka diha sa pagsalig.
Pinaagi niini, mas mapalambo ang pagsinabtanay, makit-an ang komun nga baruganan ug mas epektibong matubag ang mga hagit nga giatubang sa tagsa-tagsa ka nasod ug sa tibuok rehiyon.
Nahiuyon ang tigom karong tuiga sa ika-20 nga anibersaryo sa ADMM ug ika-50 nga anibersaryo sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia.
Ang Pilipinas maoy chair sa mga tigom karong tuiga ubos sa temang “Navigating Our Future Together.” / DPC