Teodoro miduyog sa pag-obserbar sa Cebu City sa WPS Victory Day

Nitambong si Defense Secretary Gilberto “Gibo” Teodoro sa flag-raising ceremony sa Cebu City Hall niadtong Lunes, Hulyo 13, 2026, isip paghandom sa ika-10 nga anibersaryo sa 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea.
Ang maong selebrasyon nga may temang “Dekada ng Batas, Hindi Dahas,” nagpasidungog sa mahinungdanong desisyon nga nagpalig-on sa sovereignty sa Pilipinas sa West Philippine Sea (WPS).
Atol sa pakighinabi sa media, giawhag ni Teodoro ang local government units (LGUs) sa tibuok nasod nga sundon ang gihimo sa Cebu City sa pagdeklarar sa Hulyo 12 isip West Philippine Sea Victory Day.
Matod niya, gawas sa pagpasar og mga resolusyon, ang mga LGU kinahanglan sab nga magpatuman og mga programa nga makapalig-on sa kahibalo sa publiko, kalig-on, ug patriotismo.
Gipadayag sab ni Teodoro nga ang Department of National Defense ug ang Office of Civil Defense (OCD) makigtambayayong sa Cebu City sa mga paningkamot alang sa resilience-building, lakip ang disaster preparedness, infrastructure security, cybersecurity, ug pagpanalipod sa critical technologies.
Matod ni Teodoro, nagpadayon ang kasamtangang administrasyon sa paghatag og prayoridad sa modernisasyon sa Armed Forces of the Philippines ug sa pagpalig-on sa mga depensa nga pakigtambayayong sa mga nasod nga adunay susamang baruganan aron mapalambo ang deterrence capabilities sa Pilipinas taliwala sa nagbag-o nga kahimtang sa seguridad sa rehiyon.
Gitataw sab niya ang panginahanglan sa padayon nga pamuhunan sa depensa ug resilience nga nag-ingon nga ang pagtumaw sa mga bag-ong teknolohiya ug modernong hinagiban nagkinahanglan nga paspasan sa Pilipinas ang modernisasyon sa iyang depensa.
Samtang gisubli ni Cebu City Vice Mayor Tommy Osmeña ang suporta sa siyudad sa baruganan sa Pilipinas bahin sa West Philippine Sea ug gisaway ang iyang gihulagway nga padayon nga pagpanghasol sa China sa mga Pilipinong mangingisda. / Mi Kizziah Reeve A. Tantog, UP Intern