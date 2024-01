Teodoro misaway sa opisyal sa China

Gisaway ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang usa ka Chinese foreign ministry official tungod sa “pag-insul­to” kang Presidente Ferdi­nand “Bongbong” Marcos Jr. hu­man gipahalipayan sa Presi­dente ang Taiwan President-­elect nga si Lai Ching-Te.

Sa usa ka pamahayag, gipadayag ni Teodoro ang iyang kasagmuyo, nga nag-ingon nga dili maayo alang sa tigpamaba sa Chinese Foreign Ministry nga si Mao Ning nga moapil sa ingon nga “low and gutter-level talk.”

“But then again, we should not at all be surprised -- being a nation and people enjoying the privileges, rights and freedoms of a democratic society -- that an agent of a Party and system of government incompatible with our way of life and who routinely spouts State-sanctioned propaganda and disinformation would go that far and that low,” matod ni Teodoro.

“It is unfortunate, but I am, myself, unsurprised. The spokesperson’s statements were ‘on brand.’ We, and the world, should not expect more,” dugang niya.

Niadtong Lunes, Enero 15, gipahalipayan ni Marcos si Lai sa iyang mga social media account, nagpadayag nga nagpaabut siya sa usa ka suod nga kolaborasyon, pagpalig-on sa usa ka interes, pagpauswag sa kalinaw, ug pagsiguro sa kauswagan sa ilang katawhan sa umaabot nga mga tuig.

Dili kini maayo alang sa Beijing, nga nag-ingon nga ang gibuhat ni Marcos usa ka seryuso nga paglapas sa polisiya sa One-China, nga nagmintinar nga ang Tai­wan kabahin sa teritoryo sa China.

Giawhag ni Mao si Marcos nga “read more” aron mapalambo ang usa ka “proper understanding of the ins and outs of the Taiwan question and come to a right conclusion.”

Gipamatud-an pag-usab sa De­partment of Foreign Affairs sa Pilipinas ang polisiya sa One-­China, nga nag-ingon nga ang mga gisulti ni Marcos maoy iyang paagi sa pagpadayag sa pasala­mat ngadto sa Taiwan sa pag-host sa overseas Filipino workers ug pagpahigayon sa malampusong demokratikong proseso.

Apan si Senador Aquilino Pimentel III sa oposisyon niingon nga kinahanglang magmat­ngon si Marcos sa pagluwat og mga pamahayag, ilabi na kon foreign policy ang hisgutan.

Siya niingon nga ang Pi­lipinas kinahanglan nga mosunod sa polisiya sa One China, nga nag-i­ngon nga “actions must match our official positions.” / SunStar Philippines