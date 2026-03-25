Terminal fees sa CNBT, CSBT giminusan

Mas minos na ang mabayran nga terminal fee sa mga public utility vehicles (PUV) nga mosulod sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) ug Cebu North Bus Terminal (CNBT) sulod sa tulo ka buwan.
Kini maoy gipahibalo ni Gobernador Pamela Baricuatro sa Marso 25, 2026, subay sa naghinangat nga Semana Santa.
Kini kabahin sa inisyatiba nga makaabag sa padayong epekto sa pagsaka sa presyo sa lana sa nasod tungod sa krisis sa Middle East.
“Its going to be a big help for them of course with the rising prices of fuel makatabang ni sa ila,” matod ni Baricuatro sa Marso 25, 2026.
Ubos sa bag-ong rates, ang terminal fee sa Van-for-hire gipaubsan gikan sa P200 nahimo na lang P150, alang sa mga bus giminusan kiini gikan sa P250 nahimo nalang P200 ang terminal fee niini samtang sa taxi gikan sa P20 karon P10.
Gipasabot ni Ahmed Cuizon, Terminal Administrator, nga ang pagpaminos sa terminal fees dili mahimong kawang sa pinansyal nga bahin sa probinsiya sanglit ang katuyoan sa mga terminal mao ang paghatag og serbisyo sa publiko ug dili lang aron maka-gerenate og kita.
Iyang gidugang nga ang kita sa terminal sagad gamiton alang sa incidental expenses sama sa suweldo sa empleyado, maintenance sa mga ekipo, ug uban pa’ng operational fees.
Gihangop sa mga drayber sa v-hire, buses, ug mga taxi ang pagminos sa terminal fee sa CSBT ug CNBT. / ANV