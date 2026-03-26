Terminal fees sa Lapu gitinguha nga paubsan

Posibleng pakunhoran ni Mayor Cindi Chan ang terminal fees sa mga PUV sa Lapu-Lapu aron mabatukan ang epekto sa mahal nga presyo sa lana.
Sa usa ka press release nga gipagawas niadtong Huwebes, Marso 26, 2026, si Chan niingon nga plano sa kagamhanan sa dakbayan nga temporaryong pakunhoran ang mga bayrunon sa transportasyon tungod kay ang sige’g saka nga presyo sa lana ug uban pang galastuhan naghatag na og bug-at nga palas-unon sa mga drayber ug mga sumasakay.
Ubos sa maong sugyot, ang terminal fees pakubsan gikan sa P25 ngadto sa P15 alang sa mga van-for-hire (V-hire), P20 ngadto sa P10 alang sa mga jeepney ug P10 ngadto sa P5 alang sa mga multicab.
Sumala sa City Traffic Management System (CTMS), ang mga publikong terminal nahimutang sa mga Barangay sa Basak, Pajac, Pajo ug Babag.
Samtang ang mga pribadong terminal anaa sa Barangay Mactan ug Basak. Gipaabot nga tukion kini nga lakang atol sa regular session sa City Council sa Miyerkules, Abril 1, ug gitinguha nga mapatuman sa maong buwan.
Gawas sa diskwento sa terminal fees, ang kagamhanan nakatakda sab nga mopahigayon og libreng sakay aron matabangan ang mga sumasakay.
Sa usa ka interbyu, giingon ni Chan nga ang dakbayan mogamit og mga coaster diin ang mga rota gitun-an pa tungod sa nagpadayong krisis didto sa Middle East.
Sa kasamtangang lima ka coaster sa siyudad, tulo niini ang gamiton alang sa maong libreng sakay.
Dugang niya, magpadayon ang maong programa hangtod nga gikinahanglan o masulbad ang sitwasyon. / DPC