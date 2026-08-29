Termino sa opisyal sa brgys., SK himuo’ng lima ka tuig

Gidasig ni Senador Francis “Chiz” Escudero ang Senado nga aksiyonan ang Senate Bill No. 2387, nga nagsugyot nga himuong lima ka tuig ang termino sa mga opisyal sa barangay ug Sangguniang Kabataan (SK), imbes nga upat ka tuig.
Matod ni Escudero, kinahanglan makakab-ot og desisyon ang Kongreso sa maong sugyot sa dili pa matapos ang Septyembre aron maklaro kung ipadayon o i-uswag ang Barangay ug SK Elections (BSKE) nga gikatakdang himuon sa Nobyembre.
Matod niya, gitakda na sa sunod bulan ang filing sa certificates of candidacy, busa kinahanglan ang desisyon sa Kongreso.
“Although I favor this measure, I hope this body will give priority to this measure so that we can decide on it and so that there will be predictability with respect to the upcoming elections—whether indeed it will push through or will be postponed in accordance with the new term that will be approved by Congress, should it decide in its wisdom,” matod pa sa senador.
Gipaboran ni Escudero ang lima ka tuig nga termino kay makahatag kini og mas igong panahon sa mga opisyal sa barangay ug SK sa pagpatuman ug pagtimbang-timbang sa ilang mga programa, nga dili mabalda sa kanunay nga eleksyon. / PR