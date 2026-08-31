Tesda-recognized plumbing NC II track, itanyag sa Marigondon NHS

Makatanyag na og Plumbing National Certificate II (NC II) ang Marigondon National High School ngadto sa mga senior high school (SHS) student niini pinaagi sa usa ka technical-vocational program nga gisuportahan sa Vivant Foundation Inc. ug mga partner nga ahensiya.
Kabahin kini sa Project Tubod, diin gi-turn over ngadto sa eskwelahan ang plumbing tools ug equipment nga mosunod sa mga sumbanan sa Technical Education and Skills Development Authority (Tesda).
Gipangunahan sa Vivant Foundation, ang programa gipatuman uban sa City of Lapu-Lapu, Metropolitan Cebu Water District (MCWD), ug Department of Education (DepEd).
Gawas sa kagamitan, naghatag sab ang programa og training alang sa mga magtutudlo aron maandam sila sa pagpatuman sa Plumbing NC II ug sa pagtuman sa mga kinahanglanon sa DepEd alang sa maong technical-vocational track.
Ang programa nagtumong sa paghatag sa mga estudyante og praktikal ug sertipikadong kahanas nga mahimong magamit sa pagpangita og trabaho human sa senior high school.
Matod sa mga partner sa programa, usa sa mga panginahanglan nga gitubag niini mao ang kakulang sa mga trabahanteng adunay teknikal nga kahanas sa plumbing, ilabina samtang nagkadako ang panginahanglan alang sa water infrastructure ug mga serbisyo sa tubig sa nagkalapad nga mga komunidad.
Duol sa 8,000 ang senior high school population sa Marigondon National High School nga maoy unang higayon nga magtanyag og Plumbing NC II track sa mga estudyante niini.
Si Shem Jose W. Garcia, executive director sa Vivant Foundation Inc., niingon nga importante ang paghatag og teknikal nga kahanas sa mga batan-on aron maandam sila sa mga panginahanglanon sa trabaho ug sa pag-atiman sa mga pasilidad nga may kalabutan sa tubig.
Samtang, si Atty. John DX Lapid, general manager sa MCWD, nipasiugda sa importansiya sa mga hanas nga trabahante sa pagmentinar sa water infrastructure.
Matod ni Dr. Marilyn S. Andales, Schools Division Superintendent sa DepEd Lapu-Lapu City, ang mga programa sama niini makatabang sa pagdugtong sa K-to-12 curriculum ngadto sa aktuwal nga panginahanglan sa industriya.
Alang kang Jerlie Marie Baguio, principal sa Senior High School sa Marigondon National High School, usa kini ka mahinungdanong lakang alang sa eskwelahan tungod kay unang higayon nga mahatagan og Plumbing NC II track ang mga estudyante niini.
Ang Marigondon National High School mao ang ikaupat nga public school nga nasuportahan sa Project Tubod.
Una na nga naapil niini ang Liloan National High School sa Cebu, Palawan National School sa Puerto Princesa City, ug Santa Fe National High School sa Bantayan, Cebu.
Sa Santa Fe National High School, duha ka magtutudlo ang nakakompleto sa training ug nakapasar sa NC II assessment.
Ang “Tubod” nga gigikanan sa ngalan sa programa, mao ang Bisaya nga pulong alang sa spring o natural nga tinubdan sa tubig.
Gigamit kini sa programa isip simbolo sa mga batan-on nga mahimong tinubdan sa hanas nga manpower nga gikinahanglan sa umaabot. / PR