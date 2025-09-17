Test run sa CBRT nakamugna og grabeng traffic

WA ipagamit ang bus lane sa the Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) atol sa gipigayon nga dry run niadtong Miyerkules, Septiyembre 17, 2025 hinungdan nga nagdasok ang ubang mga sakyanan sa outer lane.
Adunay ubang motorista nga nasaag sa pagsubay sa lane sa dihang gisugdan ang CBRT test run nga niresulta sa huot nga trapiko nasinato sa N. Bacalso Avenue ngadto na sa Osmeña Boulevard, Cebu City.
“So far, wala ramay obstruction. Although naay some roads nga mag-merge, but it’s something that needs to be studied,” pasabot ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga mihimo og inspection sa rota.
Matod pa niya gikinahanglan nga adunay klaro nga signages nga ipamutang nga maggiya sa mga motorista.
“The road from SM going to the terminal and across Jones to Ayala is arang-arang man, but certainly in the future, sigurado gyud na nga mapadak-an,” sigun pa ni Archival.
“Certainly, ang mga sumasakay makasulod na sa bus. Dili na siguro kaayo daghan ang moagi nga sakyanan nga private kay one of the causes sa traffic congestion is ang daghan kaayo og private cars,” dugang pa niya. /CAV / Hulagway ni Juan Carlo De Vela